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高呼國民黨與人民站在一起　柯志恩談共機擾台：對不起請滾回去！

▲中國大陸不斷派軍機擾台進行文攻武赫，柯志恩今於政治大學演獎問答環節時高呼，國民黨與人民站在一起，「在我面前繞飛機，對不起請你滾回去」。（圖／記者林調遜攝，2023.05.09）
▲中國大陸不斷派軍機擾台進行文攻武赫，柯志恩今於政治大學演獎問答環節時高呼，國民黨與人民站在一起，「在我面前繞飛機，對不起請你滾回去」。（圖／記者林調遜攝，2023.05.09）

記者翁子竣／台北報導

台海局勢險峻，中國大陸不斷派出共機擾台進行文攻武赫，導致台灣被外媒點名是世界上最危險的地方。談到兩岸關係，國民黨智庫執行長柯志恩今（9）日出席《NOWnews今日新聞》與政大學生會合辦的四大政黨論壇活動。他強調國民黨絕對跟大家在一起，並高呼「在我面前繞飛機，對不起請你滾回去。」

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柯志恩與國民黨祕書長黃健庭今出席政大學生會合辦的四大政黨論壇活動。現場學生提問環節，針對國民黨未來要選擇美國還是共產黨？柯志恩指出，台灣長期要跟美國維持良好關係是事實，不管誰執政都一樣，這有歷史淵源。

柯志恩表示，國民黨政策親美、友日、和中，這個「中」完全不是共產黨，國民黨所追求也是自由的民主，這是非常基本的原則，「共產黨這部分，『黨』我們不願意」，但跟民間學術、經濟交流，認為能可透過一些溝通。

柯志恩向台下學生說，一般來說大家認為，國民黨跟中國大陸，你只要做什麼一件事就是舔共，「絕對相信你們一定是會認為，國民黨在某種程度上會跟共產黨有私下交易等，選舉當中國民黨都要承受類似這樣的問題」，但他個人來說，認為可透過溝通，國民黨「雙D戰略」包括Defense（國防）和Dialogue（對話），國防自主一定要具有，武器應透過更好的監督機制，買到台灣需要的武器，跟美國維持戰略和平角色，畢竟台灣在第一島鏈是事實。

柯志恩強調，在中國大陸層面上，只希望透過更多溝通，若可以溝通是否可以在學術、民間與觀光交流上，能夠做到比現在更進一步，至於你們所關切的主權，包括共機繞台，與對台灣的文攻武嚇，國民黨在目前現狀來說，絕對是支持跟大家在一起。

「在我面前繞飛機，對不起請你滾回去；在我們面前做出任何事情，對不起國民黨跟大家站在一起」柯志恩直言，不要用既有框架來連結，那都是過去式，現在已經不是了，當用不同角度來投射，一些感情就會有些不同。

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