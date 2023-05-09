高呼國民黨與人民站在一起　柯志恩談共機擾台：對不起請滾回去！

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柯志恩表示，國民黨政策親美、友日、和中，這個「中」完全不是共產黨，國民黨所追求也是自由的民主，這是非常基本的原則，「共產黨這部分，『黨』我們不願意」，但跟民間學術、經濟交流，認為能可透過一些溝通。
柯志恩向台下學生說，一般來說大家認為，國民黨跟中國大陸，你只要做什麼一件事就是舔共，「絕對相信你們一定是會認為，國民黨在某種程度上會跟共產黨有私下交易等，選舉當中國民黨都要承受類似這樣的問題」，但他個人來說，認為可透過溝通，國民黨「雙D戰略」包括Defense（國防）和Dialogue（對話），國防自主一定要具有，武器應透過更好的監督機制，買到台灣需要的武器，跟美國維持戰略和平角色，畢竟台灣在第一島鏈是事實。
柯志恩強調，在中國大陸層面上，只希望透過更多溝通，若可以溝通是否可以在學術、民間與觀光交流上，能夠做到比現在更進一步，至於你們所關切的主權，包括共機繞台，與對台灣的文攻武嚇，國民黨在目前現狀來說，絕對是支持跟大家在一起。
「在我面前繞飛機，對不起請你滾回去；在我們面前做出任何事情，對不起國民黨跟大家站在一起」柯志恩直言，不要用既有框架來連結，那都是過去式，現在已經不是了，當用不同角度來投射，一些感情就會有些不同。