雄獅晚間突發重訊：配合檢警執行搜索調查

馬來西亞留台菁英參訪　外交部盼助台加入CPTPP

▲首頁 / 政治馬來西亞留台菁英參訪 外交部盼助台加入CPTPP2023/5/9 20:38（5/9 21:36 更新）外交部9日舉行茶會歡迎「2023年馬來西亞留台校友會領袖幹部參訪團」來台訪問，期盼與會馬國留台菁英促請馬國政府支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 112年5月9日
▲首頁 / 政治馬來西亞留台菁英參訪 外交部盼助台加入CPTPP2023/5/9 20:38（5/9 21:36 更新）外交部9日舉行茶會歡迎「2023年馬來西亞留台校友會領袖幹部參訪團」來台訪問，期盼與會馬國留台菁英促請馬國政府支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 112年5月9日

中央社

（中央社記者黃雅詩台北9日電）外交部政次田中光今天歡迎馬來西亞留台校友會領袖幹部來台參訪，他表示若台灣加入CPTPP，將有助馬國吸引台灣投資，盼馬國留台菁英發揮影響力，促請馬國政府支持台灣加入CPTPP。

我是廣告 請繼續往下閱讀
外交部發布新聞稿指出，田中光今天上午代表外交部長吳釗燮主持茶會，歡迎「馬來西亞留台校友會聯合總會」副總會長黃裕源率領「2023年馬來西亞留台校友會領袖幹部參訪團」來台參訪。

田中光致詞表示，台灣和馬來西亞在各個領域合作交流密切，目前在台求學的馬來西亞學生超過 12000人，學成歸國的留台校友已超過 10 萬人，是台馬兩國堅定友誼的基礎。

田中光說，台灣是馬來西亞累計外人投資第8大國，去年台商對馬國累計投資金額已超過 140 億美元，台灣面對亞太經貿自由化的挑戰，積極爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），加入後將更有助馬國吸引來自台灣的投資，促進馬國電子電機、生物科技及高科技相關產業的發展。

田中光表示，為兩國達到雙贏局面，期盼馬國留台菁英發揮影響力，促請馬來西亞政府支持台灣加入CPTPP。

黃裕源致詞表示，感謝台灣協助培育馬來西亞人才，該會於民國 63 年成立，宗旨即為爭取馬國政府承認台灣學位，在該會和外交部的共同努力下，台灣和馬來西亞自 101 年起承認雙方學位。該會另每年辦理「台灣高等教育展」，鼓勵更多馬國學生來台留學，對推動台馬教育合作不遺餘力。

立委羅美玲應邀致詞表示，欣見來自故鄉馬來西亞的留台菁英回台參訪，期盼一同合作促進更多台馬交流。

外交部表示，「2023年馬來西亞留台校友會領袖幹部參訪團」在台期間，另將拜會僑委會及教育部等政府機關，並與國內相關學校交流，有助凝聚校友對台灣的情誼，增進台馬雙邊關係。（編輯：林興盟）1120509

巴拉圭衛福部長率團訪台　外交部：加強兩國醫衛合作交流

蘇丹軍事動亂各國撤僑！外交部：目前無台人受傷求助

看好台灣循英國模式加入CPTPP！學者：有機會搶先中國

英國加入CPTPP！國際看好台灣　政院：有信心符合高標準

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀