馬來西亞留台菁英參訪　外交部盼助台加入CPTPP

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田中光致詞表示，台灣和馬來西亞在各個領域合作交流密切，目前在台求學的馬來西亞學生超過 12000人，學成歸國的留台校友已超過 10 萬人，是台馬兩國堅定友誼的基礎。
田中光說，台灣是馬來西亞累計外人投資第8大國，去年台商對馬國累計投資金額已超過 140 億美元，台灣面對亞太經貿自由化的挑戰，積極爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），加入後將更有助馬國吸引來自台灣的投資，促進馬國電子電機、生物科技及高科技相關產業的發展。
田中光表示，為兩國達到雙贏局面，期盼馬國留台菁英發揮影響力，促請馬來西亞政府支持台灣加入CPTPP。
黃裕源致詞表示，感謝台灣協助培育馬來西亞人才，該會於民國 63 年成立，宗旨即為爭取馬國政府承認台灣學位，在該會和外交部的共同努力下，台灣和馬來西亞自 101 年起承認雙方學位。該會另每年辦理「台灣高等教育展」，鼓勵更多馬國學生來台留學，對推動台馬教育合作不遺餘力。
立委羅美玲應邀致詞表示，欣見來自故鄉馬來西亞的留台菁英回台參訪，期盼一同合作促進更多台馬交流。
外交部表示，「2023年馬來西亞留台校友會領袖幹部參訪團」在台期間，另將拜會僑委會及教育部等政府機關，並與國內相關學校交流，有助凝聚校友對台灣的情誼，增進台馬雙邊關係。（編輯：林興盟）1120509