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小甜甜直播狂譙前夫「就是想紅」！哽咽駁斥虐狗：拜託放過我

▲小甜甜9日晚間趁著工作空檔，開了長達45分鐘的直播痛罵前夫「就是想紅」，並拜託對方放過她。（圖／翻攝小甜甜IG）
▲小甜甜9日晚間趁著工作空檔，開了長達45分鐘的直播痛罵前夫「就是想紅」，並拜託對方放過她。（圖／翻攝小甜甜IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

藝人小甜甜日前遭到前夫宋晉賢指控虐狗，雙方再度掀起戰火，引發外界討論。小甜甜也選在今（9）日晚間開直播澄清一切，眼見她情緒激動一度哽咽，並呼籲前夫別再抹黑她，「拜託放過我！」同時也強調狗狗很健康、很平安，也有動保局人員可以證明，最後也說她一定會對前夫進行提告。

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小甜甜在直播中表示，前夫就是想紅，並透過不斷的抹黑、攻擊與指控，一直到現在的虐狗事件，讓她忍無可忍，情緒激動一度哽咽，希望對方放過她。至於外界針對的虐狗事件，小甜甜強調，早已經聯絡過動保局，人員也已經還她清白，也有資料可以證明狗狗的健康。

▲小甜甜在臉書直播中一度哽咽、痛罵前夫是在消費她、藉由她來炒新聞。（圖／小甜甜臉書）
▲小甜甜在臉書直播中一度哽咽、痛罵前夫是在消費她、藉由她來炒新聞。（圖／小甜甜臉書）
小甜甜強調，自己一定會告前夫，至於提告內容會保留一下，替前夫保留一點尊嚴，同時也呼籲媒體別再報導他，「我也想過我的生活，但他就咬著我不放」，也心疼經紀人最近被訊息轟炸。另外，小甜甜也決定把過去所有相關貼文刪除，不想在保留這些負面的東西。

最後，小甜甜也呼籲前夫，「宋先生！其實你放過我，也是放過你自己，不用這麼累，你跟你那些朋友想要紅，想要當明星，可以用乾淨手法，因為傷害別人往上爬，真的是很骯髒的事情」，也請求酸民以及支持前夫的網友們，別來她的社群平台留言，影片末端，小甜甜也對自己喊話「加油！」衷心希望一切都能過去。


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