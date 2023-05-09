喻政黨是產品要在高峰　黃健庭坦言：國民黨過去20年與年輕人脫節

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黃健庭指出，年輕人問題的確過去這20幾年來，國民黨跟年輕人是比較脫節的，這是一個事實，2000年政黨輪替國民黨成立改造委員會，成員只有五十人，當時他還不到40歲，也是其中一員；他當時有一次開會，就提及國民黨要年輕化，現在20幾年過去，他們還在努力做這件事情。
黃健庭表示，朱立倫重視年輕化，當首長時也啟用很多年輕人，現在國民黨有青年事務委員會，就是一個「小中常會」概念都是年輕人，開始聽年輕人意見、給年輕人機會，給年輕人鼓勵去影響黨內決策。
不僅如此，黃健庭也把國民黨比喻為商品，他強調產品都有「生命週期」，從草創到走上高峰，因為慢慢失去競爭力，吸引不到新的消費者，產品就走下坡，一個政黨不能讓自己產品走完這個生命週期，必須讓這個政黨停留在高峰，或在還沒走下來前，創造一個新的生命週期。
如何讓產品吸引新世代與消費者？黃健庭指出，要讓產品競爭度、滲透力與黏濁度可持續維持，他們要更懂得年輕人想法，要更有年輕人代表來參選，其實去年地方選舉議員代表 ，他們已經推出很多年輕人，不只是推出還推動計畫養成訓練培養，當然需要時間也要很多資源，但國民黨現在非常辛苦，完全只能靠募款過日子。
黃健庭直言，他們還是願意努力來做，「去年選舉地方議會層級只要40歲以下，在國民黨黨內初選最高可加權到100%，那個就是我拍版」。黃健庭坦言，過程當然會有壓力與反彈，但這都是過程，必須撐過去，可看到現在起有年輕人願代表國民黨出來選，相信看在年輕人眼裡，就知道年輕人在這個政黨內也是有希望的。