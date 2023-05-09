培育幼苗延續籃球熱情　專業教練南下高雄圓夢

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被隊友稱為「Mr. Everything」的郭杰昇，最初開始接觸教練是因為高中時成立球隊，由於學校沒有專項教練，所以必須自己充當教練，開始學習球員訓練內容、戰術及如何鼓勵隊員等，也為了讓大家快樂打球同時取得好成績，他也去精進個人訓練的職能，到現在他不只往專項教練，還往個人技術教練、籃球專項體適能教練等多方面發展。
郭杰昇也擁有多項體育證照，包含籃球C級教練證、籃球技術訓練師LEVEL1 國際B級籃球肌力體能訓練師、國際C級健康管理師證照、C級重訓及體適能指導員等。
「安全為前提，快樂第一，勝負及其他追求才是其次。」這是郭杰昇帶營隊必定提醒小朋友的話。郭杰昇成為籃球教練，簡單來說就是對籃球那份純粹的熱情，也就是那份熱情使籃球可以不分年齡國籍，把許多人的心連在一起，也希望給小朋友們一個能開心快樂打球的環境。
至於為什麼想到高雄推廣基層籃球運動？他說長久以來籃球資源一直都是北部大於南部，但他在兩年前在高雄舉辦營隊，發現高雄人都很熱情，也有許多熱愛籃球且懂事的小朋友，純粹喜歡打籃球，也是那些小朋友及快樂的時光讓他想來高雄發展並且推廣籃球。希望能將自己所學融合熱情，為國家灌溉更多籃球幼苗。