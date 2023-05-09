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大裁員時代！LinkedIn宣布裁撤716人　8月正式關閉中國版App

▲領英宣布將裁撤716名員工，並計劃在8月正式關閉中國精簡版app「InCareers」服務。（圖／美聯社／達志影像）
▲領英宣布將裁撤716名員工，並計劃在8月正式關閉中國精簡版app「InCareers」服務。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

全球知名職場社群網站領英（LinkedIn）今天表示，受到需求波動影響，公司將裁員716人，同時宣布將在8月9日正式關閉在中國的求職應用程式「InCareers」。

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全球經濟前景疲軟，各大科技公司紛紛裁員。微軟旗下的求職網站領英（LinkedIn）8日宣布，在大環境波動下不得不與母公司微軟一樣，選擇以裁員因應。領英旗下擁有兩萬名員工，執行長羅斯蘭斯基（Ryan Roslansky）在一封致員工的信中表示，公司為了簡化結構，促進公司決策速度，有必要針對銷售、營運與支援部門人力進行裁撤。

不過他也提到，為了更有效地服務於新興市場和成長型市場，公司正在擴大供應商的使用範圍，這將創造250個新職缺，而那些受到裁員影響的員工將有資格進行申請。

做出裁員通知的同時，領英也宣布將會於在8月9日結束中國應用程式「InCareers」。該公司於2021年決定撤出大部分中國市場，儘管發言人仍稱領英將保留在中國的業務，例如協助中國企業在國外招聘、培訓員工，但因應當地競爭激烈與全球經濟環境艱鉅，仍選擇關閉該服務。

根據職場狀況追蹤網站「layoffs.fyi」統計，過去半年全球已裁減逾27萬個科技類工作職位，包含臉書、推特、亞馬遜與谷歌母公司Alphabet等，都面臨大規模裁員。

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