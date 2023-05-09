蘋果把平板堆到頂！　iPad 版Final Cut Pro 登場訂閱制每月150元

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- 全新觸控介面：新的飛梭旋鈕使影片編輯流程更簡單，用手指就能使用 Magnetic Timeline、移動短片，並進行高影格率的編輯，更加直覺。
- 即時繪圖：讓使用者在影片內容之上，直接用 Apple Pencil 繪圖並撰寫文字。
- 實現Fast Cut能力：透過 Scene Removal Mask 功能，創作者可以快速移除或置換短片主題後面的背景，無需使用綠幕去背。Auto Crop 會調整垂直、正方形和其他長寬比的影片，語音隔離則可輕易為現場錄製的音訊去除背景噪音。
- 支援iOS iMovie 專案：可以從「檔案」或「照片」輸入素材並直接儲存在 Final Cut Pro 專案中。iPad 版 Final Cut Pro 也支援輸入 iOS 版 iMovie 剪輯專案，iPad 版Final Cut Pro 專案可輸出到 Mac 上接續作業。
iPad 版 Logic Pro
- 全新音訊瀏覽器：使用動態篩選，協助音樂創作者在靈感乍現時找到想要的音訊。同時，可在同一處展示所有可用的樂器 Patch、音訊 Patch、外掛程式預設、採樣和循環樂段，使用者輕點試就能載入專案。
- 專業樂器和效果外掛：提供100 多種樂器和效果外掛程式，使用者可利用復古 EQ、壓縮器和殘響等對音軌進行微調和精細校正。內建大量合成器，包括全新的採樣操作樂器Sample Alchemy，輕點就能變換任意音訊採樣。
- 節拍創作與製作工具：可以切分與翻轉採樣、編排節拍和低音聲部，並使用節拍創作與製作工具打造鼓組。全新時長與音高調整外掛程式 Beat Breaker能重塑並改變聲音。
- 專業混音器：功能齊全的混音器，包聲道控制排、音量推子、左右聲道平衡控制、外掛模組、傳送和精確的自動化功能。
- 輸入與輸出：iPad 版 Logic Pro 支援 Roundtrip，可在 Mac 和 iPad 版 Logic Pro 之間輕鬆移動專案。可輸出至 iPad 版 Final Cut Pro 上， iPad 版 Logic Pro 可開啟 iOS 版 GarageBand 的專案。