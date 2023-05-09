利用AI創作、機器人灌水！英媒：Spotify已移除上萬首AI生成歌曲

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報導提到，Spotify公司收到許多投訴，其中包含利用人工造假串流（Artificial streaming）製造的播放次數等。發言人表示播放次數造假是行業內長期存在的問題，該公司收到大量關於Boomy平台使用者上傳歌曲且在串流播放次數上造假的投訴，為此刪除了上萬首歌曲，並承諾將加強平台的監管政策。
Spotify解釋，人工造假串流（Artificial streaming）是利用第三方服務來不斷刷新提高串流播放次數，這些第三方服務多半標榜能利用機器人提供特定串流次數，或利用AI將歌曲收錄至播放清單，藉此讓歌曲創作者獲利。
Boomy 執行長米契爾（Alex Mitchell）則回應表示，該公司明確反對任何在播放次數或串流服務、音樂創作等方面的人為操作或造假，公司為此已與行業夥伴合作解決這個問題，Spotify也恢復該平台其他使用者的歌曲。據了解，Boomy於2019年成立，已經使用AI服務創作超過1400萬首歌曲。
為防止AI技術侵犯權益，全球三大唱片公司之一的環球音樂集團（Universal Music Group）也已經向Spotify、Apple Music等音樂串流平台提出禁止AI訪問其音樂與歌單的權限申請，避免開發人員利用AI搜集其版權保護下的歌曲、旋律、藝人聲音與歌詞等，再重新生成創作。