蘋果力挺「同志驕傲月」5/23新配件開賣！ 每款都獨一無二
6 月是全球「同志驕傲月」，蘋果向來力挺LGBTQ+ 族群，從2016年推出第一款彩虹版錶帶後，之後每一年都有以「彩虹」為主軸的新款錶帶，今年來到了第8年，照例推出了全新 Pride 版運動型錶帶，將於5/23晚上9點線上開賣，實體門市則於5/25到貨，售價與其他運動型錶帶價格一樣皆為1600元。除了錶帶之外，Apple Watch和iPhone 桌面都能套用相同設計的動態桌面，藉此大肆應援同志驕傲月。
記者周淑萍/綜合報導
蘋果長期支持並努力提升 LGBTQ+ 倡議組織的知名度，從2016年開始每年5月都會推出一款融入七彩元素的彩虹錶帶，2023年的彩虹錶帶設計以 LGBTQ+ 社群的力量和美麗為靈感，採用原始彩虹旗的顏色，並加上其他五種顏色，包含有黑色和棕色象徵黑人和拉丁裔社群，以及因 HIV 病毒或愛滋病逝世者或與其共存者，而淺藍色、粉紅色和白色代表跨性別者和非二元性別者。
官方表示，今年的設計在白色基底融入彩虹幾何形狀，以壓縮成型的方式加入錶帶成品。成型過程中，基底材料圍繞各個形狀流動，創造出各種微妙不同的形狀排列方式，因此不會有兩個完全一樣的錶帶，反映 LGBTQ+ 社群中每個人的個體獨特性。
除了錶帶之外，全新 Pride Celebration 錶面和 iPhone 背景圖片將於下週上線，支援 watchOS 9.5 和 iOS 16.5下載。這次同款錶面為流動設計，手錶被喚醒時會有五顏六色的形狀從錶帶流動進入手錶螢幕內，iPhone 桌面也會在解鎖後移動，相當特別。