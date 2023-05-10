限1天！星巴克全品項「第二件半價」有星冰樂　這3天「買一送一」

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星巴克5/11(四)，號召咖啡迷一起出動，活動當天，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱一致的飲料，可享「第二杯半價」優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，這次幾乎全品項都在優惠範圍內，星冰樂大杯就有折扣！僅不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌母親節喝3天！星巴克「買一送一」
星巴克5/12(五)～5/14(日) 11:00-20:00推出母親節LOVE MOM活動，帶媽媽至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，媽媽的這一杯由星巴克招待。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、蜜桃蘋果風味烏龍茶、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌西雅圖咖啡寄杯「買10送10」
西雅圖極品咖啡慶祝5/12護理師節與5/14母親節，自5/12(五)～5/14(日)連3天於門市現場購買指定飲品「美式咖啡、拿鐵」寄杯享「買一送一」優惠！最高可享「買10送10」優惠！
提醒大家優惠限定同品項/大小；冷熱不限；不含瓶裝水；休息站門市不參與活動；恕不與其他優惠合併使用；恕不與折價券合併使用；恕不與振興券9折合併使用。