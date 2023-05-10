郭台銘爆政府擋疫苗採購內幕 柯文哲補刀批民進黨｢莊效維｣
爭取國民黨總統提名的鴻海集團創辦人日前批「政府擋疫苗」，昨日更直接點名總統府前秘書長李大維替蔡英文總統傳話告訴他「這個大小姐說，你還是不要買了」，引發爭論。台灣民眾黨主席柯文哲今（10）日補刀批評，有些人在不得已狀況下，只能選擇民進黨政府力推的高端疫苗，結果高端不被國際承認還得再去補打其他疫苗，真是「莊效維」。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲在臉書表示，2021年5月，新冠肺炎疫情大爆發，人民到處搶疫苗，有出國打的、有為殘劑徹夜排隊的、有為打一支疫苗跑到跌倒的、有為了打疫苗被司法調查的。一開始只有AZ疫苗，而且主要靠國外捐贈，供不應求狀況下，當時 郭台銘和台積電 、慈濟等團體聯手引進BNT疫苗，幫政府解決了迫切的危機。
柯文哲表示，但由於疫苗到貨狀況非常不穩定，台北市府也想自行採購疫苗，因此主動行文中央，指揮中心則回覆要有原廠授權書、計畫書、供貨時程、相關證明等，八大申請要件非常複雜，簡單的講就是不可能。
柯文哲指出，為此北市府多次開會研商，函詢、拜會中央，指揮中心斬釘截鐵地說：中央已經買很多了，不需要地方自購。就算地方買了，也必須交由中央分配。在這種情形下，北市府只好打消採購念頭。但BNT疫苗在去年幾度斷鏈，許多青少年、兒童無法繼續施打補充劑；有些人在不得已狀況下，只能選擇民進黨政府力推的高端疫苗，結果高端不被國際承認還得再去補打其他疫苗，真是「莊效維」。
柯文哲表示，「中央有沒有擋買BNT？真相只有一個。疫苗有沒有短缺？事實勝於雄辯。」疫苗是拿來救人的，花人民納稅錢購買的疫苗，也不該是必須封存30年的機密，政府有沒有阻擋BNT？他相信，真相總會大白。