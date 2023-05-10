川普遭陪審團認定性侵作家　選戰是否受挫待觀察

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此外，陪審團認定川普去年10月在社群網站上稱此案為「騙局」、「謊言」，構成誹謗。
卡洛爾去年將川普告上法院，出庭作證時指稱川普1990年代中葉在曼哈頓中城的波道夫古德曼（Bergdorf Goodman）百貨一間更衣室內將她硬推到牆邊強暴。
79歲的卡洛爾曾說，「#我也是」（#MeToo）反性騷與反性侵運動啟發她站出來。陪審團裁定出爐後，卡洛爾聲明表示，控告川普是為證明自己清白、讓生活重回正軌，「今天，全世界總算知道真相。這不只是我的勝利，也是每位因不被相信而受苦的女性的勝利」。
有意再爭總統大位的川普未出庭，在社群媒體發文稱陪審團裁定「丟臉」，並寫道：「我完全不知道這女人是誰。」
川普委任律師塔科皮納（Joseph Tacopina）在法庭外預告，川普將會上訴。
紐約時報報導，川普多年來遭眾多女性指控性行為不當，始終矢口否認。卡洛爾案是相關指控中首宗成功通過陪審團檢驗的官司。
此案4月下旬開始審理，曼哈頓聯邦地區法院的陪審團今天商議不到3小時便一致做出裁定。全案為民事訴訟，而非刑事，意味川普沒有被定罪，也不會坐牢。
除本案外，76歲的川普還面臨連串法律麻煩。在紐約，他因2016年大選前向一名豔星支付封口費而面臨多項刑事指控。2020年大選後川普向喬治亞州官員施壓、2021年1月6日涉嫌煽動支持者闖入美國國會大廈、佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）寓所遭搜出機密文件，都使他面臨刑事調查。
但川普在2024年總統大選中依舊聲勢看漲，4月為豔星封口費案赴紐約出庭後民調支持度不降反升，死忠擁護者捐款不斷，凸顯川普在共和黨中人氣居高不下。
佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）、聯邦參議員史考特（Tim Scott）及前南卡羅來納州長海利（Nikki Haley）等川普在共和黨總統初選中可能遭遇的對手，都在卡洛爾案陪審團裁定公布後沉默以對。
前阿肯色州長賀勤森（Asa Hutchinson）則抓住機會猛攻川普，提到自己曾任檢察官，親眼目睹傲慢藐視法治如何產生適得其反的效果。這次陪審團裁定應受嚴肅對待，這也是川普「又一個行為不可原諒的例子」。（編輯：高照芬）1120510