「林叨囝仔」黑料連環爆！遭外界撻伐關留言 「最大苦主」曝光
網紅「林叨囝仔」日前挺著8個月孕肚去爬山，遭山友爆料前一胎也是因為這樣受傷，連同救她的人一起受傷，如今還不學乖，硬要懷孕爬山，隨後更多黑歷史被起底。而母嬰雜誌《媽媽寶寶》5月份邀請他們拍攝雜誌封面照，紙本已送印無法收回，但撤下網路上這期「林叨囝仔」封面人物訪問。
記者薛羽彤/綜合報導
「林叨囝仔」受到這波負面新聞影響，7寶爸昨（9）日發文表示，因太多負面留言，怕影響老婆待產的心情，決定先將粉絲專頁臉書留言功能關閉。據《聯合新聞網》報導，最大苦主是母嬰雜誌《媽媽寶寶》，5月份請到「林叨囝仔」一家人，不料月初就爆出爭議，紙本已印出無法收回，網路訪問片段更是不敢公開，也沒發稿宣傳，對此，《媽媽寶寶》坦承將低調處理，不發表任何意見與立場。
「林叨囝仔」從登山事件後，還被發現揹著1歲嬰兒滑雪，枉顧小孩安全，之後又有更多爆料指出，7寶媽讓孩子獨自搭Uber，自己去逛街，引發外界批評。而7寶爸昨日站出護妻，表示家中收入來源除了自己的獸醫院之外，再來就是老婆團購業務，「我捫心自問，我老婆不偷不搶，這些有造成你們誰的困擾嗎？」
對於網友一面倒的負面留言，7寶爸虛心接受所有正面與反面的建議，承認有疏於思考縝密的行為，並質問網友「你們有同理心的尊重我老婆，也有分享生活日常的言論自由嗎？」發文愛妻心切，為了老婆關閉粉專留言，但對所有黑料都無一解釋，網友仍灌爆7寶爸貼文，看來負面形象短時間難以洗白。