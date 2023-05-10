麥當勞大麥克、冰炫風等5款「買1送1」　大薯半價母親節吃到月底

今晨僅14.5度！把握週末前好天氣　母親節「全台有雨」再降溫

▲今日最低溫僅攝氏14.5度，不過白天起氣溫逐漸回升，母親節週末須留意鋒面帶來的降雨。（圖／記者葉政勳攝）
▲今日最低溫僅攝氏14.5度，不過白天起氣溫逐漸回升，母親節週末須留意鋒面帶來的降雨。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩/綜合報導

今（10）日受到輻射冷卻作用配合東北季風較涼的空氣，北部地區清晨仍較寒涼，最低溫在基隆市安樂區，僅攝氏14.5度，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，全台各地平地低溫大約在攝氏15至19度，但白天開始各地天氣晴朗穩定，氣溫也將轉為暖熱的感受，週末梅雨季新的一波鋒面移入，各地轉有局部陣雨或雷雨的天候，母親節有安排外出的民眾請多加留意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄說明，今明兩天（5/10至5/11）受高壓環流影響，各地晴朗穩定，山區午後偶有零星飄雨的機率；白天暖熱，早晚北部微冷、南部偏涼，各地日夜溫差大；早出晚歸應注意衣著調整，今日各地區平地氣溫為北部攝氏15至28度，中部攝氏17至31度，南部攝氏19至34度，東部攝氏16至31度，明日氣溫整體會再略升攝氏1至2度。

▲20230509氣象局降雨圖卡（圖／中央氣象局提供）
▲今日開始氣溫逐日回升，到母親節週末因鋒面影響，氣溫又再往下跌。（圖／中央氣象局提供）
各地高溫將持續穩定回升至週五，中南部則要小心早晚較大的溫差表現，降雨方面，週五（5/12）之前，各地為多雲到晴，僅東半部地區及午後各地山區有零星短暫陣雨，週五北部地區會有零星短暫陣雨。吳德榮指出，週六（5/13）白天仍較穩定，但入夜後中部以北轉有局部短暫雨，降雨機率愈晚愈高，下週日（5/14）是「梅雨季」第2波「移動性鋒面」影響，各地轉有局部陣雨或雷雨，部分低區有較大雨勢發生的機率。

下週一（5/15）鋒面東移，天氣逐漸好轉，各地轉為多雲的天氣。下週二（5/16）全台多雲時晴，山區午後仍有局部短暫陣雨。但美國模式（GFS）模擬，下週日鋒面的強度、降雨的時空分布，仍有不小差異，顯示「不確定性」存在，需持續觀察，請民眾多加留意。

▲20230509氣象局降雨圖卡（圖／中央氣象局提供）
▲週五前天氣穩定，週六鋒面接近配合華南雲雨區東移，水氣明顯增多，母親節要特別留意降雨。（圖／中央氣象局提供）

雨神陪過「母親節」！週末梅雨鋒面又來亂　好天氣只回歸3天

母親節出遊注意！梅雨鋒面週末殺到　「全台有雨」還會變冷

台南車禍3歲女童遭撞死！過馬路「3重點」家長必看：台灣很危險

成田機場「釘子戶」超頑強！給10億也不搬走　星宇被宵禁慘困日本

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀