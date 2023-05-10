今晨僅14.5度！把握週末前好天氣 母親節「全台有雨」再降溫
今（10）日受到輻射冷卻作用配合東北季風較涼的空氣，北部地區清晨仍較寒涼，最低溫在基隆市安樂區，僅攝氏14.5度，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，全台各地平地低溫大約在攝氏15至19度，但白天開始各地天氣晴朗穩定，氣溫也將轉為暖熱的感受，週末梅雨季新的一波鋒面移入，各地轉有局部陣雨或雷雨的天候，母親節有安排外出的民眾請多加留意。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄說明，今明兩天（5/10至5/11）受高壓環流影響，各地晴朗穩定，山區午後偶有零星飄雨的機率；白天暖熱，早晚北部微冷、南部偏涼，各地日夜溫差大；早出晚歸應注意衣著調整，今日各地區平地氣溫為北部攝氏15至28度，中部攝氏17至31度，南部攝氏19至34度，東部攝氏16至31度，明日氣溫整體會再略升攝氏1至2度。
各地高溫將持續穩定回升至週五，中南部則要小心早晚較大的溫差表現，降雨方面，週五（5/12）之前，各地為多雲到晴，僅東半部地區及午後各地山區有零星短暫陣雨，週五北部地區會有零星短暫陣雨。吳德榮指出，週六（5/13）白天仍較穩定，但入夜後中部以北轉有局部短暫雨，降雨機率愈晚愈高，下週日（5/14）是「梅雨季」第2波「移動性鋒面」影響，各地轉有局部陣雨或雷雨，部分低區有較大雨勢發生的機率。
下週一（5/15）鋒面東移，天氣逐漸好轉，各地轉為多雲的天氣。下週二（5/16）全台多雲時晴，山區午後仍有局部短暫陣雨。但美國模式（GFS）模擬，下週日鋒面的強度、降雨的時空分布，仍有不小差異，顯示「不確定性」存在，需持續觀察，請民眾多加留意。