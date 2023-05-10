《巨齒鯊2》預告曝光！傑森史塔森回來了 被新巨齒鯊追殺
今年夏天，準備好感受腎上腺素激升的終極快感！《巨齒鯊2：海溝深淵》比2018年上映的賣座電影《巨齒鯊》更加刺激精彩，不僅動作戲更上一層樓，甚至深入更深的海域，有更多龐大的巨齒鯊、更多意想不到的驚險！傑森史塔森潛入未知水域，帶著大膽的研究團隊，潛到海底最深處進行探勘。然而，這趟探勘很快就陷入混亂；一場惡意的採礦作業威脅到他們的任務，迫使他們捲入一場高風險的生存之戰。為了要對抗龐大的巨齒鯊及無情的環境掠奪者，英雄們必須靠智取、智勝，甚至要游得比恐怖掠食者更快，才能贏得這場與時間的賽跑。觀眾將可以完全沉浸在今年最刺激的《巨齒鯊2：海溝深淵》中，在這裡只有無法言語的快感才能與海洋的深度相比！
記者楊穎軒／綜合報導
華納兄弟和華人影業共同推出的《巨齒鯊2：海溝深淵》，由傑森史塔森和吳京擔綱演出，其他演員包含蔡書雅（《巨齒鯊》）、佩吉甘迺迪（《巨齒鯊》）、賽吉爾佩里斯曼切塔（《藍波：最後一滴血》）、絲凱樂山繆斯（《變種天賦》）和克里夫柯提斯（《阿凡達》系列電影）。
《巨齒鯊2：海溝深淵》由導演班懷特利（《地表驚旅》、《玩命鎗火》）執導，劇本由瓊霍伯、艾瑞克霍伯（《巨齒鯊》、《變形金剛：萬獸崛起》） 和迪恩喬治亞斯（《巨齒鯊》、《古墓奇兵：風起雲湧》）負責，然後再由迪恩喬治亞斯與瓊霍伯和艾瑞克霍伯根據史提夫艾爾頓的小說《The Trench》所改編而來。製片包含羅倫佐迪波納范圖拉（《巨齒鯊》、《大黃蜂》）和貝拉艾弗里（《巨齒鯊》、《魔鬼知道你死前》），而監製則包含傑森史塔森、凱特亞當斯、黎瑞剛、凱瑟琳徐俊英、吳京、E班奈特華許、艾瑞克豪森、傑洛德R莫倫和藍迪格林伯格。
加入導演班懷特利的幕後團隊包含攝影指導哈里斯傑姆巴羅庫斯（《貝爾法斯特》、《東方快車謀殺案》）、美術指導克里斯洛伊（《灰影人》、《007：生死交戰》），和剪輯師強納森阿莫斯（《玩命再劫》、《柏靈頓熊熊出任務》）。視覺特效總監由彼得貝布（《怪獸與牠們的產地》、《全面啟動》）擔綱，而服裝設計則是琳賽珀（《駭客任務：復活》、《超人前傳》）。配樂則是由哈利葛瑞森威廉斯（《巨齒鯊》、《絕地救援》 ）負責。
《巨齒鯊2：海溝深淵》由華納兄弟影業和華人影業，與DF影業、迪波納范圖拉/阿佩勒斯娛樂公司製作，導演班懷特利作品，由華納兄弟影業負責全球發行，預計8月2日（週三）在台灣上映。