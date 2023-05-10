台股早盤下跌60點、失守15700點 台積電下挫4元
企業財報好壞參半，美股9日全面收低，台北股市今（10）日開低走低，早盤下跌逾60點，跌破15700點，權值股台積電下挫4元至506元，跌幅0.6%，其他重要電子股也弱勢，今日盤面焦點有散裝航運族群，貨櫃三雄也紅通通。
記者鄭妤安／台北報導
道瓊工業指數小跌56.88點或0.17%，收33561.81點。標準普爾指數下挫18.95點或0.46%，收4119.17點。那斯達克指數下滑77.37點或0.63%，收12179.55點。費城半導體指數大跌56.571點或1.87%，收2967.838點。
台北股市今日開低走低，加權指數以15708點開出，早盤下跌逾60點，跌破15700點，跌幅約0.4%，晶圓代工龍頭、權值股台積電早盤挫4元至506元，跌幅0.6%，晶圓二哥聯電下跌0.7%，力積電、世界先進小跌0.3%。其他重要電子股，如聯發科、友達、國巨、日月光、華碩、旺宏也弱勢，下跌0.9%至2%，台達電則於平盤遊走。
好樂迪今年第一季營收7.51億，稅前淨利2.88億，本期淨利2.43億，帶動今日股價飆上漲停板。長榮航空第一季獲利創歷年來同季新高，今早盤跳空大漲一度超過5%，帶動華航股價順勢勁揚3%以上。
今日盤面焦點有散裝航運族群，新興、四維航、中航、裕民、慧洋上漲1至4%。貨櫃三雄也紅通通，長榮、萬海、陽明上漲0.5至2%。