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台大智能抽血5大特色　每日可服務多達3千人次

台大智能抽血5大特色　每日可服務多達3千人次
台大智能抽血5大特色　每日可服務多達3千人次

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】抽血檢查是健康檢查中常見且重要的基礎項目。為了提供民眾更便利快速的服務，並改善使用空間及動線，台大醫院2023年3月22日正式啟用智能抽血系統，檢驗醫學部抽血服務5大特色包括心電圖醫檢師團隊、自動報到系統、自動抽血備管系統、檢體自動分類機、嶄新的抽血環境等，每小時能完成至少30人次，每日抽血服務超過3000病患數。

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台大檢驗醫學部從2012年採購第一套智能化抽血備管軌道系統，將病友等候抽血時間從平均逾17分鐘，迅速縮短為6分鐘。2023年抽血處正式進入智能化、快速化的時代。檢驗醫學部致力於優化流程，引進各項先進的設備，抽血心電圖組每年提供抽血服務約70-80萬人次，心電圖服務約7-8萬人次。

一、心電圖醫檢師團隊

檢驗醫學部的抽血大隊具備精良的技術，每小時能完成至少30人次，每日抽血服務超過3000病患數。心電圖檢查每日服務超過300人次。除了提供快速的服務，同時也關懷患者，減少抽血帶來的身心不適。

二、自動報到系統　便利又快速

自動報到機提供多元化的報到方式（健保卡、身分證、檢驗單），兼具簡單與快速，且新增提供尿管、尿杯功能，能更全方位貼近病友需求。

三、自動抽血備管系統僅需4秒

抽血備管系統可進行快速正確的病友採血試管備管作業。軌道內運送托盤抵達第1張採血桌只需4秒，到達第5張採血桌只需12秒。抽血桌的溫度能選擇設定31~39℃，在寒冷冬天也能讓病友感受溫暖，同時增加採血成功率。

四、檢體自動分類機　簡化流程提高效率

採血後的檢體經由軌道運送至後端自動檢體分類機，不須人工運送，且可自動將檢體分類成8大類，簡化作業流程，降低人為錯誤率，並提高作業效率。

五、輪椅友善及明確分區動線

嶄新的抽血環境包括L型規劃、輪椅友善區動線標示、紙本與e化衛教區的設置、天地動線指示條的安排等。顏色柔和、繽紛的分區概念不僅帶給病友舒適感，更能方便病友簡單快速找到屬於自己的採血位置。

▲台大醫院檢驗醫學部門診抽血及心電圖檢查流程。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57774

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