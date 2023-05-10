台大智能抽血5大特色　每日可服務多達3千人次

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一、心電圖醫檢師團隊檢驗醫學部的抽血大隊具備精良的技術，每小時能完成至少30人次，每日抽血服務超過3000病患數。心電圖檢查每日服務超過300人次。除了提供快速的服務，同時也關懷患者，減少抽血帶來的身心不適。
二、自動報到系統 便利又快速自動報到機提供多元化的報到方式（健保卡、身分證、檢驗單），兼具簡單與快速，且新增提供尿管、尿杯功能，能更全方位貼近病友需求。
三、自動抽血備管系統僅需4秒抽血備管系統可進行快速正確的病友採血試管備管作業。軌道內運送托盤抵達第1張採血桌只需4秒，到達第5張採血桌只需12秒。抽血桌的溫度能選擇設定31~39℃，在寒冷冬天也能讓病友感受溫暖，同時增加採血成功率。
四、檢體自動分類機 簡化流程提高效率採血後的檢體經由軌道運送至後端自動檢體分類機，不須人工運送，且可自動將檢體分類成8大類，簡化作業流程，降低人為錯誤率，並提高作業效率。
五、輪椅友善及明確分區動線嶄新的抽血環境包括L型規劃、輪椅友善區動線標示、紙本與e化衛教區的設置、天地動線指示條的安排等。顏色柔和、繽紛的分區概念不僅帶給病友舒適感，更能方便病友簡單快速找到屬於自己的採血位置。
▲台大醫院檢驗醫學部門診抽血及心電圖檢查流程。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57774
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