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超毒「鐵鍊怪蛇」好嚇人！一動起來形象崩　眾笑噴：怎麼有點可愛

▲水泥地上「鐵鍊怪蛇」是世上最毒蛇之一的「加彭膨蝰」模樣嚇人，但牠一動起來，「恐怖形象」立刻崩解。（圖／翻攝動物梗圖星球臉書）
▲水泥地上「鐵鍊怪蛇」是世上最毒蛇之一的「加彭膨蝰」模樣嚇人，但牠一動起來，「恐怖形象」立刻崩解。（圖／翻攝動物梗圖星球臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

一尾像「鐵鍊」又像「骷髏」的怪蛇在水泥地上，不斷吐信緩緩前行，畫面讓人驚訝不已，引起國內外眾多網友瘋傳。臉書「動物梗圖星球」社團也轉貼其照片，網友驚呼「以為機器蛇」、「長這樣的我真的腿軟」，發表版主曝光怪蛇是非洲的「加彭膨蝰」（Gaboon Viper），擁有世上最長、5公分的毒牙，比響尾蛇還毒，不過網友搜出牠移動影片，驚覺不是「蛇行」，而是像毛毛蟲般「蠕行」，笑歪說「怎麼有點可愛」、「麥塊跑出來的」。

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原PO昨（9）在臉書「動物梗圖星球」社團分享，寫到「國外路邊以為是某種生物的骨架，結果是活的毒蛇」，照片中只見當事蛇藉著水泥地紋路的掩護，乍看只見明顯「骨架」，如果沒看到蛇頭，還以為是一段嵌在水泥地上的鐵鍊。原PO介紹怪蛇是加彭膨蝰（Gaboon Viper，又稱Bitis gabonica）。

▲網友分享「加彭膨蝰」不同背景照。（圖／翻攝動物梗圖星球臉書）
▲網友分享「加彭膨蝰」不同背景照。（圖／翻攝動物梗圖星球臉書）
貼文一出引發討論，許多網友紛紛驚喊「沒法形容的恐怖」、「這真的嚇到我了」、「長這樣的我真的腿軟...」、「耶誕夜驚魂蛇蛇版」、「以為機器蛇」、「我喜歡蛇，但這個感覺像蟲我不行」，還有動漫迷一眼直喊「始祖巨人」、「艾蓮·葉卡」、「尤米爾的子民啊」。

還有網友翻出《國家地理頻道》介紹「加彭膨蝰」影片，留言說「好奇查了一些，蠕動的樣子有點可愛」，網友紛紛笑回「是喜歡毛毛蟲走路的朋友」、「怎麼看起來有點可愛」、「怎麼回事」、「看起來有點像3D箱子色積木在走動」、「麥塊跑出來的」。

▲「加彭膨蝰」屬粗胖體型，背後趙讓網友笑歪，直呼「阿嬤養的蛇」。（圖／翻攝動物梗圖星球臉書）
▲「加彭膨蝰」屬粗胖體型，背後趙讓網友笑歪，直呼「阿嬤養的蛇」。（圖／翻攝動物梗圖星球臉書）
「加彭膨蝰」是一種毒性極強毒蛇，全長120到150公分，最大可達205公分，體型粗胖主要分布於非洲撒哈拉沙漠以南的熱帶雨林地區，它是毒牙最長的蛇，同時也是毒液量最多的蛇，不但比響尾蛇還毒且移動速度快，牠能靜止不動數小時等待完美時機，並用閃電般的速度襲擊獵物，咬合力甚至能直接咬穿靴子，「一口致命」。

此外，加彭噝蝰毒牙可長達5公分，毒液的主要成分為出血毒，每次排毒量平均350毫克，人類只要60毫克就足以致命，若被咬傷且無及時治療，可以說是沒有生還的機會。


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