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政府擋疫苗？郭台銘僅回這句　徐巧芯還原過程、奉勸綠營別說謊

▲（圖／記者葉政勳攝，2023.5.10）
▲（圖／記者葉政勳攝，2023.5.10）

記者余祥／台北報導

爭取國民黨總統提名的鴻海創辦人郭台銘日前稱在疫情嚴峻時想購買疫苗，卻被時任總統府秘書長李大維代為傳話稱「大小姐」要他不要買疫苗，但遭到李大維、總統府否認。郭台銘今日受訪時僅說，他在2021年6月18日臉書有發文，強調他得到消息，民進黨內部有不同派系有不同意見，最後聽說是最大派系贏了，李大維也是傳達命令，小英也要接受派系妥協的結果，至於其他的則不予回應；台北市議員徐巧芯則還原採購疫苗的過程，奉勸民進黨不要說謊，否則最後謊言被攤開會很難看。

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徐巧芯還原當時疫苗採購的過程，2021年5月中，郭台銘找了民進黨團總召柯建銘對蔡英文，柯也曾在郭面前打給蔡，郭問，國家買疫苗是否出現問題，若有需要幫忙可以幫忙解決問題。

徐巧芯說，但後來上海復星就不見了，疫苗採購議題又冷卻下來，直到媒體問郭要不要捐疫苗，郭說可以呀，但總統府本來說不要就卡住了，從這時候開始有衛福部八大文件行政阻撓。

5月28日郭台銘說接下來48小時要努力，即便衛福部八大文件不合理，還是努力送件。到端午節左右，李大維來溝通，但都沒有明確說要不要買，同時間郭也遭到網軍攻擊，但郭當時沒有閒著，努力搶下疫苗。

徐巧芯指出，後來衛福部突然找人來開會，過程都是李大維傳達 ，當郭台銘認為一切有進展後，李大維又打來說，大小姐又說不能買了，因此當時才會有郭的一篇臉書文說「隧道裡的光若影若現，似乎可以看得見又看不見」，就是在講這件事。被總統府喊停後，郭說不行，要對民眾承諾，因此才寫了三點聲明，當時是希望無論再怎麼委屈都要突破。

徐巧芯說，6月18日開始，就有郭買疫苗是為了選總統等傳言，因此郭在6月18日寫了一封信傳給李大維，前面先把蔡英文罵了一頓，民進黨令森痛心疾首，如果是擔心他要選總統，那只要讓他買疫苗，全家移民到夏威夷都可以。

不過，為怕跟政府撕破臉，造成疫苗採購破局，因此又有第二個版本、就是後來的臉書稿，李大維將兩封都給蔡英文看過後，傳話說選第二封，留有轉寰餘地，後來才有蔡英文見鴻海，台積電也在。

徐巧芯說，昨晚媒體獨家爆料的信件，是要告訴政府，如果用正常管道並非買不到疫苗，後來所有文件都是ROC，並沒有矮化，但一開始政府跟BNT談台灣，所以才不行。

徐巧芯指出，直到6月18日後才開始好好討論採購疫苗，7月政府才放行，整個故事曲折離奇，大小姐到底對於這個態度是怎樣，相信已經說明的很清楚。

徐巧芯批，民進黨派系有不同意見，但顯然是把人民利益放在派系之下，郭董還有更多證據，包括跟李大維來往除了電話，還有其他紀錄，奉勸民進黨不要說謊，否則最後謊言被攤開會很難看。

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