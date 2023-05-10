政府擋疫苗？郭台銘僅回這句　徐巧芯還原過程、奉勸綠營別說謊

我是廣告 請繼續往下閱讀
徐巧芯說，但後來上海復星就不見了，疫苗採購議題又冷卻下來，直到媒體問郭要不要捐疫苗，郭說可以呀，但總統府本來說不要就卡住了，從這時候開始有衛福部八大文件行政阻撓。
5月28日郭台銘說接下來48小時要努力，即便衛福部八大文件不合理，還是努力送件。到端午節左右，李大維來溝通，但都沒有明確說要不要買，同時間郭也遭到網軍攻擊，但郭當時沒有閒著，努力搶下疫苗。
徐巧芯指出，後來衛福部突然找人來開會，過程都是李大維傳達 ，當郭台銘認為一切有進展後，李大維又打來說，大小姐又說不能買了，因此當時才會有郭的一篇臉書文說「隧道裡的光若影若現，似乎可以看得見又看不見」，就是在講這件事。被總統府喊停後，郭說不行，要對民眾承諾，因此才寫了三點聲明，當時是希望無論再怎麼委屈都要突破。
徐巧芯說，6月18日開始，就有郭買疫苗是為了選總統等傳言，因此郭在6月18日寫了一封信傳給李大維，前面先把蔡英文罵了一頓，民進黨令森痛心疾首，如果是擔心他要選總統，那只要讓他買疫苗，全家移民到夏威夷都可以。
不過，為怕跟政府撕破臉，造成疫苗採購破局，因此又有第二個版本、就是後來的臉書稿，李大維將兩封都給蔡英文看過後，傳話說選第二封，留有轉寰餘地，後來才有蔡英文見鴻海，台積電也在。
徐巧芯說，昨晚媒體獨家爆料的信件，是要告訴政府，如果用正常管道並非買不到疫苗，後來所有文件都是ROC，並沒有矮化，但一開始政府跟BNT談台灣，所以才不行。
徐巧芯指出，直到6月18日後才開始好好討論採購疫苗，7月政府才放行，整個故事曲折離奇，大小姐到底對於這個態度是怎樣，相信已經說明的很清楚。
徐巧芯批，民進黨派系有不同意見，但顯然是把人民利益放在派系之下，郭董還有更多證據，包括跟李大維來往除了電話，還有其他紀錄，奉勸民進黨不要說謊，否則最後謊言被攤開會很難看。