又暈眩又頭痛？醫指3種人易出現，改善不能只吃藥！

我是廣告 請繼續往下閱讀
（圖解說明：說明眩暈性偏頭痛的發作機轉。前庭病變功能失調，大量前庭訊號（藍色粗線）進入腦幹。腦幹循環不良，來不及供血給前庭神經核，局部組織缺氧，刺激三叉神經末梢，釋放出大量的CGRP。）
哪些族群容易眩暈性頭痛？
・腦幹小動脈管壁硬化
眩暈發作時，患耳發出大量前庭訊息，經由前庭神經傳進腦幹，前庭神經核加強做功，企圖抑制這種異常訊息。倘若患者年紀大，或有高血壓或糖尿病，腦幹小動脈管壁硬化，血管無法即時擴張，來不及供血給前庭神經核，缺氧性傷害刺激小動脈壁內之三叉神經末梢，釋放出大量的降血鈣素基因相關胜肽激素 （CGRP），試圖擴張腦動脈，卻也經由三叉神經血管疼痛機制，誘發偏頭痛。
・頸部肌肉過勞
眩暈發作時，頸部肌肉反射性地收縮，長久下來，肌肉過勞，乳酸堆積產生疼痛，痛覺經由第二、三頸部脊髓神經，傳進腦幹，干擾三叉神經脊髓路徑核，啟動三叉神經血管疼痛機制，誘發偏頭痛。
・交感神經興奮
眩暈發作時，交感神經興奮，通過刺激腎上腺素受體，使四肢或軀幹表面的動脈管壁收縮，把大多數的血液擠向體內，顱內循環大增，突然撐開腦膜上動脈管壁，刺激分布其上的三叉神經末梢，經由三叉神經血管疼痛機制，誘發偏頭痛。
如何改善眩暈性偏頭痛？找出關鍵原因才能治療！
治療此病，盲目使用止痛藥或止暈藥只能治標，最好能找到眩暈病因，加以治療。由於患者大多具有偏頭痛體質，在治療期間，最好能禁止飲食動物奶類製品，以免偏頭痛保持在容易誘發的狀態。若在眩暈發作時，立即口服乙型受器或丙型胺基丁酸受器調節劑，是可以預防偏頭痛發作。
若是半規管耳石沉積症或頂帽耳石黏著症，建議接受耳石復位術，把耳石歸回橢圓囊內。若是耳石漂浮症，大多是過敏性或感染性中耳炎所致，使內淋巴液比重增加，給予抗生素、抗組織胺或副腎皮質素。若是橢圓囊耳石斑陷落，大多是飲酒或高血壓，使內淋巴液比重降低，建議藉酒或口服降血壓藥物。若是外淋巴瘻管或上半規管裂，前者建議手術修補，後者則建議睡眠充足，避免飢餓或飲酒，腦幹會自動調節及適應，病症消失。若是內淋巴水腫（梅尼爾氏病），建議找出誘發病因，加以預防。
（圖解說明：醫師正以耳石復位術，治療眩暈性偏頭痛患者。）
需注意的是，腦幹／小腦中風或出血會先出現眩暈，在動脈梗塞或出血後，出現頭痛，治療必須緊急，有類似病症者，宜先就醫，千萬別亂服止暈或止痛藥而輕忽。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。