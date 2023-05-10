癌症化療後的追蹤檢查，新式人工血管座也能幫上忙

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抗壓型人工血管座，電腦斷層檢查顯影效果更佳中國醫藥大學附設醫院外科部乳房外科主任劉良智提醒，癌友在回診時，也需接受人工血管的沖洗以保持暢通，因為人工血管對後續的追蹤檢查也有重要的功用。
對於必須接受化學治療的癌友，因為必須長期接受靜脈注射，會讓皮膚失去彈性，血管也可能變硬增加打針的困難，且重複打針的疼痛感也造成癌友排斥，或者有化學藥物外滲的風險，而植入人工血管就成為替代選項。
傳統式的人工血管座（Port）只能在治療時使用，像是讓化學藥物滴注、營養針或點滴的補充等，「現在已經有可承受壓力的新型人工血管座（Power Port），能一次達到治療、檢查、追蹤的目的。」他以癌友必做的電腦斷層掃瞄（CT）檢查為例，由於顯影劑是很濃稠的液體，必須透過壓力注射讓其流動的更快速穩定，顯影效果好、追蹤診斷也會更確實。
實際為癌友操作的護理師郭琇汶也提及，傳統Port因無法承受高壓，如果勉強推進顯影劑就會受到損壞，這時就只能找周邊血管來施打，「但有些癌友的周邊血管很難找，恐怕需重複扎針，甚至可能因為壓力注射而讓血管出現破裂。」新型的抗壓型Port若搭配專用針具，能讓癌友少挨針、不漏針並且能保護脆弱血管，在檢查治療過程中會更舒適且便利。
新舊人工血管座都有健保給付，保護血管病友有更多選擇抗壓型Port與傳統Port最大的不同在於其三角形的注射座外觀，在X光攝影下能清楚看到CT字樣，且有三個突起的觸摸點可以幫助判別扎針範圍，並能搭配專用的高壓注射針具使用。
已經加裝人工血管的癌友，可以自行摸摸看胸前Port的形狀或於X光片中留意是否有CT字樣；如果是抗壓型Port，日後在接受各項治療及檢查時，就可主動告知醫護人員，免受挨針之苦、避免顯影劑對血管的破壞。
無論是傳統或新式人工血管座，都需以手術方式植入，但僅需局部麻醉，手術過程短約30分鐘，傷口只有3公分且無須拆線。好消息是，新型人工血管有健保給付，病友無需自費，癌友可以主動詢問主治醫師，依照自己的需求選擇最適合的人工血管座。
人工血管注射座術後及保養的注意事項劉良智提醒，在裝設人工血管後，雖然是小傷口仍然有感染風險，必須持續換藥7天，且儘量保持傷口乾燥、不碰水，同時要觀察傷口有沒有紅腫熱痛等現象，如果發現任何異樣就要趕緊返院檢查。
此外，癌友的日常生活可以照常進行，但要注意別讓裝置人工血管側的手臂提重物、受到壓迫或激烈碰撞，也不要進行360度旋轉，以及進行像是擴胸、舉重、打高爾夫球等活動；並記得每一、兩個月返回醫院沖洗人工血管以避免血液凝結在人工血管內。
至於人工血管需要放置在身體內多久、何時可拔除？則可視狀況而定，建議癌友在所有療程結束後，與主治醫師進一步討論移除時機。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57752
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