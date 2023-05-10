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癌症化療後的追蹤檢查，新式人工血管座也能幫上忙

癌症化療後的追蹤檢查，新式人工血管座也能幫上忙
癌症化療後的追蹤檢查，新式人工血管座也能幫上忙

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】乳癌患者在經歷一連串的治療後，雖然可以鬆口氣，但因部分乳癌種類及治療時的期別，以及所接受的治療方式不同，有些病友不免擔心「會不會復發」？醫師建議在治療結束後，也必須定期回診進行追蹤檢查。

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根據美國腫瘤臨床實踐指南治療指引建議，通常癌症病患須在治療完成的前三年，每三個月回診一次，從第三年開始到滿五年間則需每半年一次，在超過五年之後仍需要每年複檢一次。而在每次的追蹤檢查項目中，除了問診、身體檢查等例行性項目外，也會視情況加入血液與影像學檢查，以評估是否有疾病復發的臨床徵兆。

抗壓型人工血管座，電腦斷層檢查顯影效果更佳

中國醫藥大學附設醫院外科部乳房外科主任劉良智提醒，癌友在回診時，也需接受人工血管的沖洗以保持暢通，因為人工血管對後續的追蹤檢查也有重要的功用。

對於必須接受化學治療的癌友，因為必須長期接受靜脈注射，會讓皮膚失去彈性，血管也可能變硬增加打針的困難，且重複打針的疼痛感也造成癌友排斥，或者有化學藥物外滲的風險，而植入人工血管就成為替代選項。

傳統式的人工血管座（Port）只能在治療時使用，像是讓化學藥物滴注、營養針或點滴的補充等，「現在已經有可承受壓力的新型人工血管座（Power Port），能一次達到治療、檢查、追蹤的目的。」他以癌友必做的電腦斷層掃瞄（CT）檢查為例，由於顯影劑是很濃稠的液體，必須透過壓力注射讓其流動的更快速穩定，顯影效果好、追蹤診斷也會更確實。

實際為癌友操作的護理師郭琇汶也提及，傳統Port因無法承受高壓，如果勉強推進顯影劑就會受到損壞，這時就只能找周邊血管來施打，「但有些癌友的周邊血管很難找，恐怕需重複扎針，甚至可能因為壓力注射而讓血管出現破裂。」新型的抗壓型Port若搭配專用針具，能讓癌友少挨針、不漏針並且能保護脆弱血管，在檢查治療過程中會更舒適且便利。

新舊人工血管座都有健保給付，保護血管病友有更多選擇

抗壓型Port與傳統Port最大的不同在於其三角形的注射座外觀，在X光攝影下能清楚看到CT字樣，且有三個突起的觸摸點可以幫助判別扎針範圍，並能搭配專用的高壓注射針具使用。

已經加裝人工血管的癌友，可以自行摸摸看胸前Port的形狀或於X光片中留意是否有CT字樣；如果是抗壓型Port，日後在接受各項治療及檢查時，就可主動告知醫護人員，免受挨針之苦、避免顯影劑對血管的破壞。

無論是傳統或新式人工血管座，都需以手術方式植入，但僅需局部麻醉，手術過程短約30分鐘，傷口只有3公分且無須拆線。好消息是，新型人工血管有健保給付，病友無需自費，癌友可以主動詢問主治醫師，依照自己的需求選擇最適合的人工血管座。

人工血管注射座術後及保養的注意事項

劉良智提醒，在裝設人工血管後，雖然是小傷口仍然有感染風險，必須持續換藥7天，且儘量保持傷口乾燥、不碰水，同時要觀察傷口有沒有紅腫熱痛等現象，如果發現任何異樣就要趕緊返院檢查。

此外，癌友的日常生活可以照常進行，但要注意別讓裝置人工血管側的手臂提重物、受到壓迫或激烈碰撞，也不要進行360度旋轉，以及進行像是擴胸、舉重、打高爾夫球等活動；並記得每一、兩個月返回醫院沖洗人工血管以避免血液凝結在人工血管內。

至於人工血管需要放置在身體內多久、何時可拔除？則可視狀況而定，建議癌友在所有療程結束後，與主治醫師進一步討論移除時機。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57752

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