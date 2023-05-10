台南母女遭撞釀一死一重傷 王國材愧：加速推動行人專用時相
日前台南一對母女發生嚴重道安事故。兩人在穿越斑馬線時遭一旁欲左轉車輛因視覺死角撞上，其中其中3歲女童當場輾斃，38歲李姓媽媽重傷送醫，至今還未脫離險境，女童父親招魂場景令人不捨，年幼的生命就此消逝。交通部長王國材今（10）日出席立法院交通委員會前受訪指出，對於此起意外自己非常愧疚，將加速推動全台行人專用時相。
記者黃仁杰／台北報導
王國材表示，對此此外深感愧疚抱歉，昨（9）日已轉知22縣市道安會報，立即全面推動行人專用時相、行人早開時相，當行人穿越馬路時，雙向車輛得停止運行。行人專用時相為為了保護行人的安全，在交叉路口設置的行人穿越號誌系統，號誌會使所有的車輛暫停，讓行人能夠在這段期間內以各種方向穿越路口。王國材指出，是過去要求行穿線要往外擴，但短期內需要時間，因此極短期的做法，就是要求馬上推動專用時相。
王國材說，國家無法保障行人穿越馬路的權益，對此事他個人感覺非常愧疚，對家屬的悲痛，更是深感抱歉，中央、地方會持續為行人交通安全環境全力推動。今日已發涵全國22縣市有關行人安全標準作業，自5月開始，推動22縣市行人安全環境視導，包括台南、桃園都已視導，但過程中發覺當時提的作法，短時間無法做到。
王國材指出，這項作為代班更改號誌燈，當行人號誌綠燈過馬路時，車輛號誌都是紅燈，讓行人安全通過，不要搶左右轉路權撞到，若短期各縣市沒辦法做到，要求趕快行人專用時相、行人早開時相，避免人車衝突。