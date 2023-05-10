美議員喊炸台積電？吳釗燮：中國對台的認知作戰

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立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、僑務委員會、財政部、經濟部、教育部、衛福部、農委會報告「近五年我國國際合作發展政策執行項目暨外交部『國際合作及關懷』預算支用情形檢討」，也請台灣土地銀行、中國輸出入銀行列席，並備質詢。
吳釗燮會前接受媒體訪問，被問到摩爾頓近日在智庫研討會上拋出「要嚇阻中國最直接的辦法就是告訴他們，如果你們要入侵台灣，美方就要炸毀台積電」。吳釗燮對此強調，媒體必須認真看待不同的說法，有些報導將一些人講不相關的話放在一起，並做成新聞，呈現美國很多人支持要炸台積電。
吳釗燮指出，如果仔細檢視炸毀台積電的說法，會得到一個結論，這個「就是中國對台灣進行的認知作戰」。
吳釗燮指出，細看摩爾頓的前言後語，最後結論與研討會裡的提問並不相同。不過，媒體仍持續追問此議題，吳釗燮罕見露出不悅之色，並5度提高聲量表示，「我剛剛已經回答了」。
摩爾頓在出席美國智庫梅肯研究院（Milken Institute）研討會發表相關談話，中國抖音平台相關短片裡，與台積電有關的內容上下文被省略。
根據梅肯研究院官網影片，摩爾頓在談及晶片問題時表示：「好的，你知道的，我指的是，這是為了嚇阻而提出的有趣想法之一，這是要向中國表明，如果你入侵台灣，我們將炸毀台積電。」
他指出：「我只是拋出這個議題，不必然因為這是最佳策略，而是此為一個例子，當然台灣人確實不會喜歡這個主意，對吧。」（編輯：郭無患）1120510