與中國互逐外交官！杜魯道稱「不會被恫嚇」　兩國關係陷齟齬

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杜魯道稱，「我們決定我方必須採取負責任的作法傳達非常明確的訊息，即我們不會接受外國的干擾行徑，不論他們接下來作何抉擇，我們都不會接受恫嚇。」
加拿大保守黨議員莊文浩（Michael Chong）於2021年2月發起連署，指責中國對待維吾爾等少數民族的手段是「種族滅絕」行為，因此遭到中國盯上。加拿大安全情報局（CSIS）發現，中國外交官趙巍企圖恐嚇莊文浩及其在香港的親屬，趙巍因此被加拿大政府列為「不受歡迎人物」，並要求他在13日之前離境。
但此舉引發中國反彈，短短幾個小時後，中國外交部也宣布將加拿大駐上海領事甄逸慧列為「不受歡迎人物」，同樣要求她再13日之前離境。
有專家指出，這是繼華為財務長孟晚舟事件後，這次驅逐外交官是加中關係進一步惡化的例證。自從2018年孟晚舟被拘留事件，以及北京隨後以間諜罪名逮捕2名加拿大公民以來，加中兩國的外交緊張情勢持續升溫。不過，孟晚舟與2名加國公民都在2021年獲釋。
雖然有輿論認為，在此情況下，中國很可能對加拿大祭出經濟制裁，不過《路透社》報導指出，隨著俄烏戰爭導致全球小麥和植物油供應趨緊，加上中方近年來對於糧食安全更加敏感，因此針對加國小麥等進口實施制裁的可能性也相對降低。