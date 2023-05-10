日本入境鬆綁免疫苗證明！直擊桃機出國人潮 年度客運人次破千萬
日本入境鬆綁！海外旅客即起入境免三劑疫苗證明、也不再需要72小時前的陰性證明。換言之，即使沒有施打過疫苗、或者過去是施打高端疫苗的國人們，也都可以到日本旅遊了。《NOWnews今日新聞》今（10）日直擊桃園機場出國人潮，整體通關算是流暢。而桃園機場也公布今年2023年客運量已突破千萬人次，達疫情前的68%；更預估全年旅運量上看2,800萬人次，可望為疫情前（2019）年運量之58%。
記者蕭涵云/桃園報導
國人最愛的出國目的地日本，原定於5/8起降級新冠肺炎至「5類」，並提前於4/29起鬆綁邊境免三劑疫苗證明。海外旅客即起入境日本時，不再需要提前至Visit Japan Web網站的檢疫手續（快速通關），上傳三劑疫苗證明、同時也不需要提供72小時前的陰性證明。
同時抵達日本機場入關時，也不用出示代表健康聲明的「藍色審查完成」畫面。不過訪日旅客仍需要事先上網填寫入境審查及海關申報的電子表單，並取得QRcode證明；或可於飛機上向空服員索取手寫表格，並於入境時出示。
《NOWnews今日新聞》今日直擊桃園機場出國人潮，整體通關算是流暢。而桃園機場也於昨（9）日公布，今年2023年客運量已突破千萬人次，達疫情前的68%；更預估全年旅運量上看2,800萬人次，可望為疫情前（2019）年運量之58%。