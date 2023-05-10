美式賣場爆Ａ肝毒莓果！懶人包解析，醫籲這些食物都要小心。

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顏宗海醫師指出，A型肝炎是由A型肝炎病毒所引起，主要傳染途徑由糞口傳染，於現代已開發、開發中衛生醫療健全的國家鮮少爆發大規模感染。這次會在台灣爆發食安問題，由於產地在國外較難以追溯根源，但合理的推測有很高的機率是在上游就已接觸到帶有病毒的糞便或相關水源。
吃下A肝毒食物該怎麼辦？常見問題顏宗海醫師詳解！
A肝少有嚴重影響：顏宗海醫師表示，民眾若真的吃下肚也不用太過緊張，A型肝炎和其他B型肝炎、C型肝炎有所不同，不會增加肝癌風險，也不會演變成慢性肝炎，通常經治療、一段時日休養便可痊癒。
A肝還是得留意症狀：不過，遭受感染一樣會對身體健康帶來危害、引起相關症狀。A型肝炎的潛伏期約在15-50天左右，平均約為30天，發病後患者常見出現疲倦、噁心、嘔吐、發燒、肌肉痠痛、食慾不振、腹部不適、尿液顏色變深、眼白變黃的黃疸等症，視個人免疫力及感染嚴重程度症狀輕重也會有所不同。
Ａ肝也有可能致命：需特別注意的是，A型肝炎雖然普遍不會有太嚴重的影響，不過還是約有千分之三左右的民眾有可能會引起「猛爆性肝炎」，較多發生在年長者身上。因此雖吃下A肝毒莓果不必太過緊張，但也不可大意，如有疑慮、確定已經吃下莓果，還是應盡早檢查為佳，經檢查治療確保安全。
A肝的治療和疫苗：治療方面尚無具有實證的特效藥物，以支持性療法治療幫助民眾恢復健康。而A型肝炎疫苗完成兩劑可維持約20年以上的保護力，不過若已感染，疫苗自然是不具治療效果，僅供預防。
美式賣場爆發Ａ肝食安風暴，相關產地這些食物都要小心！
其他可能也受污染的食物：顏宗海醫師也提醒，這次爆發的A型肝炎食安風暴的食物雖然主要在於莓果，但民眾也需留意可能只是冰山一角，因為問題根源合理推測在於上游的水源，其他食物一樣也有可能受到污染，包括了各種冷盤、冷食、蔬菜、水果、沙拉、三明治、海鮮等生食、乳製品，這些都易受污染。
醫師建議應對方式：建議能烹煮的食材養成高溫烹煮的習慣，以利消滅病毒避免食安疑慮，而若像是水果等無法高溫料理的食物，就建議暫時避開風險，可選擇國內產品。
了解A型肝炎對人體的影響以及症狀，有疑慮盡早就醫檢查並留意身體狀況，並防範相關可能受到污染的食物，如此更有助確保健康、遠離A型肝炎對人體的危害。
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