輾斃3歲女童！台南孕婦竟稱「用肚中胎兒賠」 家屬怒轟：有用嗎
台南北區忠義路、成功路口，本月8日上午發生一起死亡車禍，當時李姓女子（38歲）牽著3歲女兒過馬路遭撞，導致小女童不幸身亡，李女則被捲入車底身受重傷，不料事後開車的杜姓孕婦，竟致電給女童父親，表示要將腹中胎兒生下來賠他，聽聞此言的爸爸氣到怒不可抑，忍不住回應「要怎麼賠?不是自己生的有用嗎?」
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，李女8日上午9時許，牽著小女兒準備過馬路，不料卻突然遭一輛從忠義路左轉的休旅車撞上，李女當場被捲入車底身受重傷，目前仍在加護病房觀察中，小女童則失去呼吸心跳，送醫搶救宣告不治。
昨天女童父親受訪指出，事發後杜女曾打電話致歉，並稱「要將肚子裡的孩子生下來當作賠償」，讓他氣到忍不住顫抖，回覆到「要怎麼賠?有辦法一模一樣嗎?」最後女童父親也向對方提到，若真的有心，可以到女兒的靈堂上香，等他妻子傷勢穩定後再來談後續問題。
針對李女身體狀況，女童父親則表示，目前狀況還算穩定，但因全身多處骨折，肝臟也有撕裂傷，所以還需要再觀察1、2天；語未女童父親透露，妻子清醒後仍掛念著女兒，自己怕她知道真相會情緒失控，只得撒謊稱女兒沒事，現在由丈母娘在照顧。