全國首創！盧秀燕發物調券拚經濟　拿100換200把錢變大

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盧秀燕指出，3.5億元預算不只用在台中購物節，而是透過全府動員，齊心協力把餅做大。率先推出的「台中消費五go力」計畫，就是三部曲的首部曲，內容包含「台中加碼購」、「台中加碼喫」、「台中加碼玩」、「台中加碼趣」及「台中加碼動」等5大方案。
盧秀燕進一步說明，5、6月將有全國首創的物調券，在全市70處商圈、公有市場及攤販集中區大放送，市府編3千萬經費準備了30萬份物調券，在全市70個據點，可以拿100元換面額200元的物調券，馬上把錢變兩倍大。
接下來7、8月有極具台中在地美食特色的台中鍋烤節，盧秀燕說，台中人的飲食特點就是不分寒暑愛吃火鍋與燒烤，市府今年首辦第一屆台中鍋烤節，由消費者票選心目中最好吃的火鍋店、燒烤店，提供300份的一萬元鍋烤券，參與票選的民眾都有抽獎資格，可以和親友大啖火鍋燒烤。
9月開跑的「第5屆台中購物節」，今年將以庶民經濟為主，除了最大獎金仍是近千萬的精緻好宅，其他獎項95%以上是現金。盧秀燕說，去年有7、8人拿到百萬現金，吸引許多外縣市民眾到台中消費，今年抽獎方式與兌獎上限將微調、儘量讓消費者覺得公平。此外，有近億元獎金會開在夜市、市場、商圈，以及需要鼓勵的行業，讓更多商家受惠。
民進黨鄭功進議員批評，市府自稱物調券是全國第一，其實其他縣市早有類似作法，只是名稱不同而已，且平均一個市場或商圈只有4200多張，以建國市場每日購物人數來看，大概兩天左右就會被領完，更何況3千萬的預算從哪來，相關計畫未曾讓議會了解；鍋烤節的300份1萬元，與前次臨時會追加的800萬相差甚遠，市府應該好好說明剩下的500萬跑去哪裡。