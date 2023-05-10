越南新住民逃離戰爭來台　拉拔清秀新二代長大

新北市長侯友宜在近期於市府6樓大禮堂表揚112年度模範母親，共有57位獲獎。侯友宜感性的說：「媽在家就在，有媽的人最幸福！」尤其能得到模範母親更幸福。母親從懷胎10月、學走路，一路拉拔我們長大，她要的不多，一句我愛您，三不五時買她愛吃的，不要等過母親節再吃大餐。他說，在座獲獎90歲以上的母親就像他的媽媽一樣，他也祝福全天下的媽媽們母親節快樂！
記者賴正琳／綜合報導
模範媽媽獲獎者們中最年長者為新店區林邱李，今年高齡101歲；最年輕者則為蘆洲區黃玫真42歲。另外新莊區曾女香和萬里區鍾月潔為越南新住民。來自越南安江省龍平市的曾女香，從出生有記憶來，就一直在逃離戰爭、躲地下室避難，對於近日烏俄戰爭，人民流離失所的境遇特別有感。她曾是一個令人敬重的華文老師，也在家鄉開設布行、幼兒園，事業心極重，卻在父母的期待下，年近40嫁給台灣人；為了傳宗接代，天天跑醫院打黃體素催卵，甚至忍受「換肚」的民俗，終於在43歲高齡生下一位皮膚白皙的千金，於今長得亭亭玉立。
新北市社會局今年以「青春年代」為主題，打造台灣早期校園場景，許多家人帶著媽媽在「教室」、「操場」、「合作社」前開心合影。表揚前還有原住民歌舞表演，板橋區的陳美潔帶著坐在輪椅上98歲的模範母親劉玉純用手舞蹈，她說母親原來住在台南，她特地接回板橋同住奉養，夜裡就陪著母親一起睡，10年如一日，感覺很幸福。
今年度獲頒新北市模範母親代表的57位分別為：陳林慧美、林阿勉、陳謝碧雲、周潘月桂、陳張敏、潘游月、陳李鳳英、高碧真、鍾月潔、周素珍、陳不、宋珠華、程林梅英、呂李絹子、蕭廖金枝、賴勝子、蘇林月卿、許陳秋香、周月娥、吳燕珠、曾瑞蓮、呂郭緞、袁黃貴梅、黃素卿、陳明惠、黃玫真、楊清蕋、楊謝櫻、章楊桂英、陳謝瓊珍、陳麗柑、 程曾貞、簡虹、梁彭貞妹、廖阿蜜、江瑞英、林邱李、張卉穎、許品、葉余月惜、熊尤碧霞、王銀蔥、江月英、鄭陳玉葉、何林月娥、陳春、黃范秋菊、劉玉純、吳陳茶妹、沈陳月英、高美秀、楊阿珠、古滿祝、游麗花、陳玉足、康雪麗及曾女香。