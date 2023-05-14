獨／啦啦隊女孩下大雨不能動！見「1模糊背影」秒鼻酸：感情好深

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宜芳加入「Dragon Beauties」至今2年多，不僅陪著味全龍隊一起成長，也見證許多歷史紀錄，自認不太輕易流淚的她，曾因為球場上的一幕差點淚崩，回憶味全龍隊回歸後首次的85紀念日，也是已故傳奇總教練徐生明的紀念日，「那天一開始天氣就有點飄雨，賽前儀式開始的時候就忽然下起大雨。」
由於在儀式過程中，啦啦隊必須坐在位置上以示尊敬，而當大部分球迷紛紛避雨時，宜芳僅見到觀眾席有一個很模糊的背影，「他是龍爸！他支持味全龍很久一段時間，不是1、2年而是1、20年，他對味全龍的感情好深。」
宜芳認為，對資深球迷龍爸來說，棒球已經不是一種休閒娛樂，而是一種信仰，「我想說的是，我一直很想好好感謝不管在哪一個主場或客場都可以看到的龍迷們，從最一開始天母的一壘是我最害怕去的地方，因為都是客隊球迷，到現在龍象大戰我們已經把黃衫軍推到外野，一三壘都是滿滿的龍迷，一年比一年還要好，一年比一年還要強大，這要謝謝龍迷的力量！」
不捨女孩被攻擊！怒槓酸民險釀禍
由於現今啦啦隊女孩逐漸成為半公眾人物，卻也飽受酸民莫名的攻擊，宜芳承認，過去的她是正義魔人，只要一看到自己或是夥伴被攻擊就相當生氣，「私底下就很想憤怒地去做回覆，甚至罵很難聽的話，我就是那種情緒藏不住的人，時常喜怒哀樂就寫在臉上。」
幸好夥伴的阻止下，她才沒有失去理智，進而釀成大禍，也從中學到如何面對，「慢慢的在這個環境中我也學到理智還是需要存在，看到負面批評先選擇性失明，接著開始說服自己，『對啊！他說的沒錯，我們改進就好了』、『沒關係，不可能做到讓每個人都喜歡你』。」
不過，宜芳承認還是很怕去看評論，但是又很在意別人的觀感，忍不住自嘲，「真矛盾！哈哈，我現在就是慢慢把身上的刺都拔掉！做一個脾氣好又圓融的好孩子。」
球場應援意外得到花！宜芳認了：有她在很安心
由於「Dragon Beauties」隊上有好幾位女孩從素人一夕爆紅，像是與立委撞臉的女孩小映、掌握流量密碼的賴可等等都是人氣擔當，宜芳雖然也會在意自己的人氣，但她仍相當樂觀地期許自己，「這就是現實，是我不夠努力讓大家看見，這是我該做的調整！也希望新的一年能夠更突破！」
說到團隊氣氛，宜芳也大方分享女孩們私底下的貼心舉動，「有次CHOCO讓我很感動，因為我很喜歡活著的花！她竟然在來上班的路上順便跑去花店買花，然後拿來球場給我！」即便當下有些驚訝，但那天上班的心情就非常好。
「我們隊上感情真的好，有那種定心丸類型的，只要她在就很安心，還有那種暖流類型的，無時無刻都在被關心呵護著，因為我們都很保護這個團體跟維護這個工作環境！」
身高166公分的宜芳，自認身材優勢在手長腳長，「所以看起來比例可能比較好！」她認為，多喝水對於維持體態來說超級重要，還有一定要吃早餐，「如果可以的話，搭配一些自己喜歡的運動，慢跑、散步或者打球都可以，不一定要去健身房，保持開心快樂的心情！」
談到今年的目標與願望，宜芳則說，「希望今年的我有所突破，打破以往瘋瘋癲癲的形象，展現出跟以往不一樣的魅力」，也展現在演藝圈發展、成長的決心，視節目主持人或是戲劇演員為目標。最後宜芳仍不忘與母隊味全龍的情感，呼喊著今年口號「龍眾一心」，希望能實現總冠軍的夢想，跟著大家一起封王遊行，「我也想要在台北遊行！」