謝京穎遭爆與書偉吻到分不開！狠甩「不倫風波」大方認愛
藝人書偉近日被拍到與女星謝京穎互動親密，還被發現酒後藉戲激吻，互含嘴唇親得難分難捨。對此，書偉大方認愛表示，「是的，交往中。今年年後的事，（交往）2、3個月吧」。謝京穎所屬的鳳凰藝能也回應《NOWnews今日新聞》：「兩人萌愛苗，郎才女貌，我們深深祝福。」雙方都公開承認戀愛中。
記者薛羽彤/綜合報導
書偉、謝京穎正在拍攝《市井豪門》，兩人在劇中有親密吻戲，有爆料指出某次兩人親得難分難捨，疑似假戲真做、日久生情。還被發現兩人社群上，用了同花色的盤子，無意間洩露兩人一同在家中用餐，謝京穎也被周刊拍到多次出入書偉家，對此，書偉透過經紀人大方公開認愛。而謝京穎所屬的鳳凰藝能回應：「兩人萌愛苗，郎才女貌，我們深深祝福。任何感情都有待我們周邊愛護他們的朋友一起呵護，請給予愛苗陽光、空氣與水的滋潤。由於今天是謝京穎外公的告別式，且讓家人們靜謐哀思。感謝大家的關懷與愛護！」
回顧兩人近年緋聞，謝京穎去年才和人夫許仁杰爆出不倫戀，許仁杰也承認進劇組前就與老婆不愉快隨後分居，認了婚變，但雙雙否認戀情，隨後謝京穎《黃金歲月》角色下車，為這場風波畫下句點。而書偉因《我的婆婆怎麼那麼可愛》與同門勇兔相戀，不過去年宣布2年情斷，分手後還有同台，是圈內好聚好散代表。