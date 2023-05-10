婚姻真的走不下去了　如何跟孩子開口說爸媽要離婚？　

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一、選擇適當的時間和地點儘可能選擇一個安靜、放鬆的時間和地點，讓孩子能夠專注於聆聽並處理所聽到的消息。
二、用簡單和清晰的語言解釋情況你可以告訴孩子你和配偶已經做了長時間的思考，並且決定要離婚。以簡單和清晰的語言來解釋，讓孩子理解父母的決定。
三、強調不是孩子的錯讓孩子知道這是你和配偶的決定，與孩子的行為無關，並且你們仍然愛他們。
四、保持冷靜和同理心孩子可能會出現憤怒、沮喪、悲傷等各種反應，讓孩子知道你理解他們的感受，並傾聽他們的想法和問題。
五、提供穩定和安全的環境讓孩子知道你們仍然會照顧他們，並盡力提供穩定和安全的環境，即使有需求也可以隨時向你們尋求幫助和支持。
六、考量孩子的年齡來溝通不同年齡階段的孩子對於離婚的理解和接受程度也不同，因此在跟孩子談論離婚時，需要考慮孩子的年齡和發展階段，以便用合適的方式進行溝通。
學齡前幼兒（0-5歲）：
幼兒可能尚未能完全理解父母的關係和離婚的含義。因此，在與幼兒談論時，建議使用簡單的語言和圖像，讓他們能夠理解並安撫他們的情緒。例如，可以告訴他們爸爸和媽媽不再住在一起，但依然愛他們。
學齡期兒童（6-12歲）：
這個年齡段的孩子可能已經開始理解離婚的含義，他們可能會感到失落、沮喪、憤怒等情緒。在與他們談論時，建議使用正面的語言，表達離婚不是他們的錯誤，也不會影響對他們的愛和支持。同時要給孩子一個機會表達自己的感受，讓他們知道自己的感受是被重視和理解的。
青少年（13-18歲）：
青少年已經可以完全理解離婚的含義，他們可能會感到情緒不穩定、挫折和困惑。在與他們談論時，建議針對青少年的個性和興趣進行溝通，讓他們感到被重視和理解。同時，給予他們足夠的支持和自主權，讓他們能夠參與決策過程和影響自己的未來。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57724
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