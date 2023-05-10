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婚姻真的走不下去了　如何跟孩子開口說爸媽要離婚？　

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婚姻真的走不下去了　如何跟孩子開口說爸媽要離婚？　

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】隨經濟社會演變，女性平均教育程度及經濟獨立能力不斷提升，「男主外、女主內」的傳統家庭分工方式已有所改變，婚姻維持與否考量因素更為多元。根據內政部最新統計，2021年離婚對數4萬7888對，而且半數夫妻結婚未超過8年。當夫妻雙方決定分道揚鑣，對孩子講來說一個非常敏感和困難的問題，需要考量孩子的年紀，並以尊重和同理心的方式來處理，才讓孩子更好地應對人生巨變。

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一、選擇適當的時間和地點

儘可能選擇一個安靜、放鬆的時間和地點，讓孩子能夠專注於聆聽並處理所聽到的消息。

二、用簡單和清晰的語言解釋情況

你可以告訴孩子你和配偶已經做了長時間的思考，並且決定要離婚。以簡單和清晰的語言來解釋，讓孩子理解父母的決定。

三、強調不是孩子的錯

讓孩子知道這是你和配偶的決定，與孩子的行為無關，並且你們仍然愛他們。

四、保持冷靜和同理心

孩子可能會出現憤怒、沮喪、悲傷等各種反應，讓孩子知道你理解他們的感受，並傾聽他們的想法和問題。

五、提供穩定和安全的環境

讓孩子知道你們仍然會照顧他們，並盡力提供穩定和安全的環境，即使有需求也可以隨時向你們尋求幫助和支持。

六、考量孩子的年齡來溝通

不同年齡階段的孩子對於離婚的理解和接受程度也不同，因此在跟孩子談論離婚時，需要考慮孩子的年齡和發展階段，以便用合適的方式進行溝通。

學齡前幼兒（0-5歲）：

幼兒可能尚未能完全理解父母的關係和離婚的含義。因此，在與幼兒談論時，建議使用簡單的語言和圖像，讓他們能夠理解並安撫他們的情緒。例如，可以告訴他們爸爸和媽媽不再住在一起，但依然愛他們。

學齡期兒童（6-12歲）：

這個年齡段的孩子可能已經開始理解離婚的含義，他們可能會感到失落、沮喪、憤怒等情緒。在與他們談論時，建議使用正面的語言，表達離婚不是他們的錯誤，也不會影響對他們的愛和支持。同時要給孩子一個機會表達自己的感受，讓他們知道自己的感受是被重視和理解的。

青少年（13-18歲）：

青少年已經可以完全理解離婚的含義，他們可能會感到情緒不穩定、挫折和困惑。在與他們談論時，建議針對青少年的個性和興趣進行溝通，讓他們感到被重視和理解。同時，給予他們足夠的支持和自主權，讓他們能夠參與決策過程和影響自己的未來。










資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57724

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