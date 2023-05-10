LINE有母親節特效！聊天室打「3關鍵字」 熊大來送康乃馨
5/14就是母親節了，如果沒空回家陪媽媽，禮物送到之外，聊天室也別忘記熱鬧一番！今（10）日起至5/15 上午10點，只要在LINE聊天室裡輸入指定關鍵字「母親節、康乃馨、愛媽咪」，就能召喚出燦爛又可愛的熊大送康乃馨特效，不管是不是媽媽都能感受到溫馨的過節氣氛。
記者周淑萍/綜合報導
LINE聊天室針對母親節推出熊大送康乃馨特效，今（10）日上午10點起至5月15日上午10點，只要在聊天室中輸入「母親節、康乃馨、愛媽咪」任一組關鍵字，就能觸發特效。如果 LINE 版本為 12.0.0(含)以上，輸入關鍵字出現聊天室特效時，關鍵字將會以連結形式呈現，之後若是想要重播聊天室特效， 點擊關鍵字連結即可，不用一直輸入洗版，也可以重複欣賞熊大遞上康乃馨。
此外，如果是覺得特效太過干擾，也可以到LINE 設定中的「聊天室背景特效」中關閉。設定路徑：設定→聊天→聊天室背景特效，關閉即可。不只聊天室特效，這次主頁也有特效，活動只有在5/1400:00-23:59母親節當天，會有LINE主頁會有象徵母親節的康乃馨花束。而在LINE VOOM短影音上也加入了應景的母親節濾鏡。