南部購物頻道稀有組合　阿國和國義母親節獻大禮

有線電視台購物頻道的主持人，幾乎都是一男一女的組合，但南部有對知名主持人阿國和國義，卻是兩個惺惺相惜的男人，聯手在電視購物界闖出名號，「二人同心，其利斷金」是他們合作模式的最佳寫照。為了迎接母親節，兩人特別送消費者驚喜，5月14日前全商品一律優惠1000元，為勞苦功高的媽咪們過佳節送上大禮。
記者陳美嘉／高雄報導
阿國和國義相識多年，原本在廣播和有線電視各有一片天，經過一段時間的合作，確認兩人的配合度成熟後，阿國就正式告別電台，與國義在地方電視台共同開闢「美麗人生」節目，並很快成為南部購物頻道一哥，曾在過年期間創下三天破百萬業績及單筆銷售金額二十餘萬的紀錄。
阿國和國義的男男組合不但是購物界少有，兩人的合作方式更是突破主持人同場搭配的框架，不論主持的時段是兩小時或三小時，一定是前半場由阿國先單獨出場，展現他秀場歌手的實力，透過現場卡拉OK伴唱先吸引觀眾的收視，後半場再交給國義接手開始帶貨，兩人分工合作，創造的業績和利潤則共同分享。
阿國表示，他和國義的合作模式，很難用在其他主持拍檔身上，這是因為兩人擁有多年的交情，又有互相信任的基礎，他主要負責炒熱節目氣氛，國義則扮演叫賣的角色。目前兩人一天主持四個時段，加起來總共九小時，堪稱是全國有線台每天主持時間最長的一對搭檔，適逢母親節即將來臨，因此推出所有商品每件均減價1000元的好康回饋，聊表對母親的敬意，省下來的錢再請媽媽吃頓大餐。