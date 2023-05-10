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2023中國信託女子公開賽　職業業餘配對賽揮桿獻愛

▲「2023中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」5月11日將於桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部登場。（圖/品牌提供）
▲「2023中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」5月11日將於桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部登場。（圖/品牌提供）

生活中心/綜合報導

日次巡首場海外共證賽事「2023中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」5月11日將於桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部登場，秉持企業社會責任，中國信託銀行9日舉行「職業業餘配對賽」，邀請中國信託銀行貴賓客戶與36位女子高爾夫好手以球會友、揮桿獻愛。本次配對賽共募得新臺幣1,000萬元善款，將全數捐贈予中國信託慈善基金會相關偏鄉兒童及家庭的扶助方案。

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2023中國信託女子公開賽職業業餘配對賽邀請中國信託金控副董事長陳國世、中國信託銀行董事長利明献、中國信託金控總經理陳佳文、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑、中國信託金控行政長高人傑，以及「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）彭婕、安禾佑、丁子云、張雅淳、劉芃姍、吳佳晏與小暮千広，及臺灣、日本職業高球女將，和貴賓客戶下場共同揮桿，現場貴賓客戶一桿進洞，一球募得新臺幣50萬元，最終共募得新臺幣1,000萬元。

▲「2023中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」職業業餘配對賽圓滿落幕，中國信託金控總經理陳佳文特別感謝貴賓客戶與選手共同揮桿獻愛。(圖/品牌提供)
▲「2023中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」職業業餘配對賽圓滿落幕，中國信託金控總經理陳佳文特別感謝貴賓客戶與選手共同揮桿獻愛。(圖/品牌提供)
陳佳文總經理在賽後晚宴致詞感謝中國信託的貴賓客戶與選手們共同響應發揮愛心，在發展業務並創造亮眼獲利成績的同時，中國信託深耕慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益主軸，持續為社會貢獻；和陳佳文總經理同組的是今年新加入中國信託的高球女將吳佳晏，過去曾將賽事獎金捐予支持動物保護公益活動，今年首度以中國信託贊助選手身份參與職業業餘配對賽，吳佳晏分享過程中同組夥伴都很積極投入公益，非常仔細對待每次揮桿，很開心自己有精彩表現，為公益盡一份力。

「2023中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」本週四開始一連三天於東方高爾夫俱樂部開打，中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）安禾佑、彭婕、丁子云，以及新加入的吳佳晏、劉芃姍、小暮千広、張雅淳，將與臺灣、日本、泰國等地的108位高球好手，爭取總獎金日幣3,000萬元（約新臺幣700萬元）、冠軍獎金日幣540萬元（約新臺幣124萬元）的榮譽。賽事期間開放民眾免費入場，並提供專車接駁，可於桃園捷運A7體育大學站1號出口專屬接駁站搭乘，現場觀賽有機會抽中電動機車、65吋液晶電視、住宿券及百貨禮券等豐富獎品，歡迎民眾到場為選手加油！
 

▲中信慈善基金會董事長辜仲諒（右六）、中國信託金控副董事長陳國世（右二）、中國信託銀行董事長利明献（左二）、中國信託金控總經理陳佳文（左一）、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑（右一），以及中國信託女子高爾夫之星一同揮桿獻愛。(圖/品牌提供)
▲中信慈善基金會董事長辜仲諒（右六）、中國信託金控副董事長陳國世（右二）、中國信託銀行董事長利明献（左二）、中國信託金控總經理陳佳文（左一）、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑（右一），以及中國信託女子高爾夫之星一同揮桿獻愛。(圖/品牌提供)

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