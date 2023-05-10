2023中國信託女子公開賽　職業業餘配對賽揮桿獻愛

2023中國信託女子公開賽職業業餘配對賽邀請中國信託金控副董事長陳國世、中國信託銀行董事長利明献、中國信託金控總經理陳佳文、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑、中國信託金控行政長高人傑，以及「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）彭婕、安禾佑、丁子云、張雅淳、劉芃姍、吳佳晏與小暮千広，及臺灣、日本職業高球女將，和貴賓客戶下場共同揮桿，現場貴賓客戶一桿進洞，一球募得新臺幣50萬元，最終共募得新臺幣1,000萬元。
「2023中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」本週四開始一連三天於東方高爾夫俱樂部開打，中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）安禾佑、彭婕、丁子云，以及新加入的吳佳晏、劉芃姍、小暮千広、張雅淳，將與臺灣、日本、泰國等地的108位高球好手，爭取總獎金日幣3,000萬元（約新臺幣700萬元）、冠軍獎金日幣540萬元（約新臺幣124萬元）的榮譽。賽事期間開放民眾免費入場，並提供專車接駁，可於桃園捷運A7體育大學站1號出口專屬接駁站搭乘，現場觀賽有機會抽中電動機車、65吋液晶電視、住宿券及百貨禮券等豐富獎品，歡迎民眾到場為選手加油！