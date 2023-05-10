張蘭揹43億天債、大S北京提告？汪小菲被爆麻六記90萬股權被凍結
汪小菲與前妻大S生活費官司未了，週刊又翻出兩人過往的舊恨情仇，爆料大S為前夫墮胎不只一次，離婚是因為聽到不堪入耳的對話，甚至在北京提告，為這段曾經甜蜜無比的婚姻蒙上一層灰，而汪小菲腹背受敵，與前妻關係未能平緩，母親張蘭更帶來一場災難，俏江南的新加坡官司問題帶來43億元台幣的天價債務，傳出汪小菲受到波及，目前約20萬人民幣（約90萬元台幣）的麻六記相關企業20%股權被法院凍結。
記者江芷稜/綜合報導
根據大陸「企查查」APP顯示，汪小菲持股的公司「北京小汪麻六記文化科技發展有限公司」新增一則股權凍結資訊，被執行人為汪小菲，被凍結股權數額為20萬元人民幣，執行法院為北京市第三中級人民法院，凍結日期為2023年4月18日至2026年4月17日。
因為俏江南的前車之鑑，張蘭和汪小菲雖是麻六記門面上的負責人，擔起直播銷售的大任，卻沒有直接持有麻六記企業的股份，交由爸爸汪璽及其他相關人士負責公司營運。而他所持股的「北京小汪麻六記文化科技發展有限公司」成立於2009年2月，實繳資本僅100萬元人民幣，由秦樂天、汪小菲和爸爸汪璽共同持股，汪小菲比例僅佔20%並不多。
張蘭與CVC私募基金公司官司纏訟多年，儘管她成立家族基金信託，把錢轉移給汪小菲，前陣子新加坡法院仍判她賠償43億元債務，並拍賣了她在紐約價值3億元的豪宅，如今汪小菲的麻六記相關企業股權遭凍結，被認為與母親官司有關，網友勸他如果有債務，應好好處理。《NOWnews今日新聞》詢問大S方面是否在北京提告汪小菲，尚未獲得回應。