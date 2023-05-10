張國煒疑疲勞駕駛、放網紅進駕駛艙遭查 民航局：18日前會有結果
星宇航空上周發生飛機延誤事件，一連串骨牌效應讓民航局介入調查。包含星宇董事長張國煒是否有疲勞駕駛狀況，而今（10）日又傳出在飛洛杉磯首航航班上邀網紅進駕駛艙合照，恐有違法之虞。立法院交通委員會今日就「小三通常態化、全面開放陸客來台團體交流觀光、國人赴陸團體觀光及開放陸客金馬澎自由行」進行專題報告，民航局長林國顯透露，消費者權益調查3天內會出爐，飛航方面18日前會有結果。
記者黃仁杰／台北報導
星宇航空日前發生航機與機組人員調度出包，致使超過300名旅客在日本成田機場候機室「打地鋪」過夜，星宇董事長張國煒於是發隔日清晨赴日滅火，豈料發言透露出疑有疲勞駕機之餘，除此之外，在4月26日星宇飛洛杉磯首航航班上，流出一張航空網紅在駕駛艙內與張國煒的合照，恐怕也違反相關規定，星宇航空因上述種種原因，刻正遭民航局調查當中。
立委陳椒華針對星宇航空延誤事件相關議題質詢，交通部民航局長林國顯指出，目前已知張國煒並沒有超過14小時值勤時間，但飛行前休息10小時這部分，有疲勞駕駛疑慮，還在查證當中，民航局8日已約談星宇航空的一線主管，這2天還會再約談，消費者權益方面在3天內會調查出爐，飛航方面則是在18日前會有結果。
此外，張國煒於台北首航執飛桃園－洛杉磯航班時，邀請百萬網紅Sam進入駕駛艙，兩人合照並發佈上網，但根據航空器管理規則規定，非操作人員在飛航時間進入駕駛艙必須有主管機關同意，林國顯說，民航局並未接到申請。
林國顯指出，上周已請星宇航空主管說明，目前正在釐清網紅進入機艙的時間點，如果確實違規，將針對張國煒及星宇航空公司分別可開罰6萬、60萬元以上，對於公司可先予以警告，若開罰成立，將是國內首見案例，也是星宇航空開航以來首次遭罰。