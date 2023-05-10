創業慘賠2000萬 高市青年局助攻台積電離職夫妻東山再起
曲展辰和妻子原都在台積電上班，夫妻倆先後離職全心投入餐飲事業，後來卻因忽略了餐飲業必要的「彈性」，慘賠2000萬元收場。所幸夫妻倆並未被打倒，2年前因疫情關係並研發新世代雲端智慧型販賣機，透過高市府青年局輔導，與石圓禪飲合作開發行動茶旅，完美將手搖飲的鮮度保存在販賣機中，為品牌再創佳績。
記者郭凱杰／高雄報導
曲展辰原是台積電工程師，多年前夫妻倆勇敢離職投入餐飲創業，最後卻慘賠2000萬，但兩人不屈不撓轉型結合工程及餐飲經驗，夫妻倆運用工程師專業，把SOP（標準作業程序）導入餐廳點餐與派工系統，餐廳一度成為排隊名店，但後來因忽略了餐飲業必要的「彈性」，慘賠2000萬元收場。
曲展辰夫妻在這兩年疫情期間，發現非接觸式經濟的需求提升，加速了無人商店的發展，因此開發新世代雲端智慧型販賣機，結合AI感測技術有效分析人流及消費者樣貌，透過雲端連線數據蒐集、整合跟分析，讓店家只要透過有鳴開發的App就能掌握販賣機營運狀況，不僅可以直接看到機台內有多少現金，還可以針對保存問題進行控制，自動鎖住過期商品，確保投遞到消費者手上的飲品新鮮好喝。
有鳴的設計讓手搖飲店面坪效擴增到24小時，獲得圓石茶飲（石圓禪飲股份有限公司）的認同，在青年局的輔導下順利促成有鳴與石圓禪飲的合作，讓「圓石行動茶旅」成為手搖飲市場中獨特的商業模式。
青年局局長張以理表示，疫情改變人們生活型態，為降低傳染可能，消費習慣從線下轉為線上，從店員服務轉為無人商店；但如何讓機器取代人力提供相應的產品品質，成為經營者的一大挑戰。青年局透過顧問輔導，協助經營團隊制定業務開發策略及合作方案外，也引薦媒合不同品牌，希望促成更多合作。