台南玉井佛堂7死縱火案！兇嫌曾文彥逃死刑 更一審仍獲判無期
台南玉井區真理佛堂2019年12月間，發生一起嚴重火警，最終釀成7死2傷慘劇，檢方偵結後，依法起訴放火的兇嫌曾文彥，並求處極刑，雖一審時台南地院判死，但上訴二審，高等法院卻以曾男有「嚴重社會心理障礙」等理由，改判無期徒刑，案經最高法院發回更審，台南高分院今（10）日仍維持無期，褫奪公權終身。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，家境優渥的曾文彥（24歲），父親是退休醫生，母親曾是老師，但他從小就經常對父親動粗，有反社會人格，由於家人無力管教，便將他送到玉井真理佛堂，試圖教化，無奈曾男仍常常失控，甚至揚言要燒掉佛堂，負責人只得將他請出。
2019年年底，曾男向負責人表示，想回到佛堂居住，但被婉拒，因此曾男心生怨懟，在同年12月14日縱火報復，造成7死2傷慘劇；一審認為曾男毫無悔意，犯後還大言不慚說出「有死人就好，一個、二個都沒差，我就是要鬧到全台灣知道！」等語，且未來恐有再犯可能，因此判處死刑。
但上訴後，台南高分院認為，一審對有利於曾男的量刑因素，都未納入考量，故依兩公約施行法，考量曾男自幼有嚴重社會心理障礙，且治療不彰，改判他無期徒刑；今天更一審判決出爐，台南高分院仍維持無期、褫奪公權終身。