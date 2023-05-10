佔有欲超強！眾公認6大「醋桶星座」：吃醋不爽卻裝沒事

我是廣告 請繼續往下閱讀
在近半年話題聲量中，可發現天蠍座相關討論最熱烈，網友表示：「一旦相處時間久了，便會被天蠍座的愛吃醋掐得喘不過氣」，甚至有天蠍座本人現身說法，承認自己愛吃醋、佔有欲非常重，如果看到喜歡的人和別人有說有笑，語氣、表情都會變得非常不開心，但若是對方來搭話，很快又被哄好了，就是無法冷落心儀的人。也有人認為，天蠍座會在內心吃醋，但又不會太過直接表現，會問一堆事情來表示自己很在意。
📍第2名獅子座：不爽愛裝不在乎
看似開明又大氣的獅子座，其實也是個大醋桶，不過卻經常口是心非，因為需要顧及自己的面子，常見口吻像是：「我哪有吃醋，妳想去就去啊，幹嘛跟我說」，即使在吃醋，也要裝作若無其事的樣子。
📍第3名雙魚座：沒安全感易發作
而提到雙魚座，則有不少人認為雙魚男很會吃醋：「很怕妳被搶走」、「遇到雙魚男吃醋，直接不讀不回一個禮拜」，眾人認為雙魚座缺乏安全感，容易胡思亂想。
📍第4名處女座：冷靜外表超反差
身為完美主義的處女座，則被直呼是很反差的星座，外表總是很冷靜，沒想到交往後也是醋桶。
📍第5名金牛座：戀愛中秒變醋桶
給人感覺穩重沉著的金牛座，面對戀人時直接化身大醋桶，不少人分享心得：「連聽到別人輕描淡寫誇獎我都吃醋」、「每天都要面對一個委屈巴巴的醋桶」，並紛紛補充金牛座吃醋時會狂問在幹嘛、人在哪，不過金牛座吃醋相對容易發現，不只全寫在臉上，也表現在行為上，哄一下就沒事了。
📍第6名射手座：吃醋代表太在乎
許多網友表示，如果遇上容易吃醋的射手座，代表是相當愛著另一半，「真的是醋罈子，但會自己待著冷靜」、「射手如果發現自己在吃醋，不會讓另一半知道，而是自己想辦法排解這感受」，因此身為射手座的另一半，很難發現他們正在吃醋。