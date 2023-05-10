義大利地緣政治局勢與位置優勢　有助退出一帶一路

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報導也指出，根據幾週前的分析，鑑於法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中爭議言論，以及德國總理蕭茲（Olaf Scholz）認為德國身處歐洲前線需承擔較大地緣政治和安全風險，而對烏克蘭提供武器持保留態度，使得羅馬當局一帶一路的決定，將為義大利和梅洛尼日後在跨大西洋關係中有脫穎而出的機會。
義大利網路媒體Blitz報導，一帶一路倡議諒解備忘錄（MOU）提及雙方致力於在開放、包容、平衡的框架內加強合作，促進區域互聯互通，從而受益各方，促進和平、安全、穩定和可持續發展。
報導說，促進和平、安全、穩定和可持續發展是很好，但也引起很大爭議，因一帶一路具有地緣政治影響力，涉及極重要的戰略領域，如運輸、物流、基礎設施、貿易、金融和人們之間的連通性。
報導也分析，雖然一帶一路被描述為加強區域和實現經濟發展的基礎設施專案，實際上，中國人民解放軍及其海軍透過一帶一路將地緣戰略臂膀擴展到國家邊界之外。
美國智庫新美國安全中心（CNAS）跨大西洋安全專家尼采（Carisa Nietsche）也曾向「蟻報」表示，一帶一路削弱義國在關鍵基礎設施的能力，中國近年來藉一帶一路，介入義國港口和海底電纜等關鍵基礎設施，可能損害美國及其在歐洲盟國的軍事活動。此外，中國控制義國的數位基礎設施構成重大風險，尤其是5G網路，不僅造成間諜活動的威脅增加，而且5G網路是電網和交通基礎設施的核心。
Blitz續指出，相較於一帶一路，義大利其實可以有更重要的作用，只需按照地理位置發揮。在印度新德里舉行的第8屆「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue），梅洛尼曾表示：「義大利身為半島的因素為我們提供一個基本資源，同時是一個大陸和海洋國家，這是一個根本優勢，使我們成為貿易、物流及文化和科學傳播的天然平台。」
2019年3月義大利時任總理孔蒂（Giuseppe Conte）與中國簽署一帶一路倡議諒解備忘錄，以5年為期，義大利須在今年底前表明是否續簽。義大利是七大工業國集團（G7）唯一簽署一帶一路的國家。（編輯：陳惠珍）1120510