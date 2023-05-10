擴大全球佈局！台積電攜手歐洲赴德設廠　擴張計畫邁向全新維度

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若是計畫順利展開，加上先前在美國投資的400多億美元後，台積電將在台灣以外的地方投資超過500億美元，但目前在台灣的產能仍佔95%以上，這樣的風險使其必須在每一個製造據點找到正確的商業模式，既能滿足當地需求，又能確確保晶片技術的領先優勢，以及在晶片製造上的全球龍頭地位。歐洲與美國市場不同，最終可能使台積電的多元投資舉措合理化。
在半導體戰略方面，美歐兩個地區有些共同點，雙方都希望重獲製造半導體的優異技能，因此雙方都願意都願意花費數百億美元（或歐元）來吸引台積電前往設廠，包括提供租稅減免和便宜土地。
台積電在亞利桑那州的投資案的關鍵目的，是幫助美國追趕領先的半導體技術。但與美國不同的是，歐洲的目標是確保汽車工業的關鍵零件供應鏈，汽車工業是歐洲許多國家的經濟和政治重要產業。新冠肺炎疫情大流行造成嚴重短缺，凸顯了晶片對於汽車製造商的重要性。
高燦鳴在文中提到，台積電2020年宣布選擇亞利桑那州鳳凰城做為美國廠所在地，當時宣布的投資額是120億美元，但現在已經增為三倍，且可能「進一步加碼」。台積電向美國做出400億美元的承諾，投資原因包括蘋果（Apple）和輝達等主要客戶製造商都明示暗示，希望能從台積電美國新工廠購買產品。他們的晶片主要是邏輯處理器，應用產品從iPhone到人工智慧服務器等設備的組件。
但在歐洲，台積電會將重心放在12年前就推出的28奈米成熟製程，理由是大多數車用晶片仍使用這個技術節點，而台積電的28奈米晶片有更多的利基市場應用。高燦鳴表示，台積電在歐洲的戰略更有意義。
28奈米晶片至今廣泛用於感測器、微控制器、電波傳輸器等現在汽車配備所需的零組件之中，用來偵測路況、控制後照鏡、監視電池電力等。但這並不代表沒有新的應用，台積電的5、7或16奈米晶片。也會用於輔助駕駛、資訊娛樂等高階功能。行業觀察家麥克萊倫（Paul McLellan）就曾指出，「舊台積電晶圓廠不會消亡，它們會變成專業技術晶圓廠。」
台積電的主要美國客戶，蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）、超微（AMD）每年都渴望技術創新，因為這能讓自家產品更強大，這也是邏輯處理器的關鍵賣點。另一方面，恩智浦、博世和英飛凌科等汽車晶片設計商致力追求更長的產品週期，車用晶片的設計需要細密的安全查核，整合在較為複雜的系統裡。汽車所需的電子零件比智慧型手機還要多，汽車業車輛升級的速度慢些，「因為有時更新的不一定更好」。
高燦鳴指出，儘管成熟製程占台積電營收大約10%，近七年才發展出來的製程，則占超過50%。台積電在市場份額方面仍處於全球領先地位。電動汽車以及在汽車中繼續部署感測器和電子設備是一種長期趨勢，也證明了押注歐洲是有其道理。再加上當地的合作夥伴和政府，幫忙分攤許多賭注，前往歐洲設廠，成了台積電難以抗拒的提案。