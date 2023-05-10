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響應國際博物館日　高美館5/18開放免費參觀

▲高雄市立美術館響應國際博物館日，開放民眾5月18日當日不限次數免票入館參觀。（圖／高美館提供）
▲高雄市立美術館響應國際博物館日，開放民眾5月18日當日不限次數免票入館參觀。（圖／高美館提供）

記者陳美嘉／高雄報導

一年一度的518國際博物館日將至，高雄市立美術館響應此活動，開放民眾5月18日當日不限次數免票入館參觀。此外，5月也推出美術館會員「高美之友」申辦限定好禮、設計選物店「高美書屋」精選商品優惠，5月18當日持博物館卡至高美書屋購書者，還可享經典國際特展專書優惠。

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▲高美館5月推出美術館會員「高美之友」申辦限定好禮、設計選物店「高美書屋」精選商品優惠等活動。（圖／高美館提供）
▲高美館5月推出美術館會員「高美之友」申辦限定好禮、設計選物店「高美書屋」精選商品優惠等活動。（圖／高美館提供）
國際博物館協會（ICOM）自1977年起將5月18日定為國際博物館日，本屆主題為「博物館、永續性與健康福祉」。高美館館長李玉玲表示，高美館開放於518博物館日當天不限次數免票入場，歡迎民眾來到美術館，暢享《多元史觀特藏室二部曲：南方作為衝撞之所》、《盪－吳瑪悧個展》、《世界－林明哲的藝術收藏》、《寓懷的行板：劉生容研究展》、《民．間》以及《現代之眼──張肇康百年誕辰建築紀念大展 暨臺灣戰後經典手繪施工圖建築展》等多檔當期精彩好展覽。

此外，美術館會員制「高美之友」推行至今已邁入四週年，特別推出「溫馨五月．『四』在有禮」回饋活動，即日起至5月31日，加入會員、續會即贈開卡禮奈良美智週邊商品；高美之友會員推薦新入會員於申請表單填寫推薦者大名，推薦者可享會員推薦禮乙份；凡購買高美之友美藝或暢藝禮物卡，可享9折優惠；母子共同來館申辦會員，即可享午茶招待券。

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