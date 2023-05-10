《薩爾達傳說王國之淚》5/12開賣！熊貓超市25分鐘送到　亮點搶看

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《薩爾達傳說 曠野之息》打破過去系列作的傳統，變成一款高自由度的開放世界動作冒險遊戲，玩家擁有最大限度的行動自由，而《薩爾達傳說 王國之淚》除了會將這項最基本的元素延續外，在故事和主角擁有的技能上也費盡一番苦心設計。
據任天堂製作人青沼英二指出，林克在本作才有的新元素，包括能讓物體原本的運動軌跡相反的「倒轉乾坤」能力，從空中掉下來的岩石能沿著軌跡搭載林克上升至空島，以及「餘料建造」能力，將兩種素材製作成一個全新的武器，例如樹枝結合岩石，就能變成一把耐久度高的錘子，就連箭矢也可透過此機制創造各種效果。
之外，《薩爾達傳說 王國之淚》中還有「究極手」和「通天術」等能力值得關注，其中究極手可以將各個不同的物體黏合成各式工具，如3個原木黏合後搭配風扇機可形成一艘船，玩家可依據不同的道具組出大車、飛行器等充滿創意的載具。通天術則是能穿越特定天花板，讓角色可以快速移動。
官方表示，希望《薩爾達傳說 王國之淚》能藉由林克全新的能力，實現玩家在遊戲中想發揮各式創意的夢想。《薩爾達傳說 王國之淚》主題樣式的Nintendo Switch OLED款式台灣確定會發售，而《薩爾達傳說 王國之淚》主題樣式的Nintendo Switch Pro的控制器及便攜包，則確定於5月12日推出。《薩爾達傳說王國之淚》將在5月12日開賣，實體版官方定價為1850元，各大電商平台和零售商日前已開放預購，實際價格已業者公布為準。
此外，foodpanda則主打「成為全台最快開玩的玩家」，宣布在pandamart熊貓超市上架 《薩爾達傳說 王國之淚》，於5月12日0時0分準時開賣，最快25分鐘送達，挑戰全台最早到貨，另加碼300名贈送《薩爾達傳說 王國之淚》官方限量特典及夜貓大補帖禮包。