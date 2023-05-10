該選誰？泰國大選上演哈佛型男與完美公主的戰爭

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皮塔誕生於政務官世家，他畢業於泰國名校國立法政大學商學院的金融學士學位，接著他獲得哈佛大學的國際獎學金，並在哈佛大學和麻省理工學院共同攻讀公共政策碩士學位和工商管理碩士學位。剛攻讀碩士的第一年，25歲的他因為父親離世，不得不回到泰國擔任由其家族經營的CEO Agrifood公司的總經理，直到公司狀況穩定後，回歸美國完成碩士學業，畢業後他曾在有「東南亞Uber」之稱的Grab擔任執行董事，他在近幾年宣佈投入政界，並且在5月成為民調最高的總理候選人。
不過，他的對手貝東丹也不是省油的燈。貝東丹是戴克辛的么女，出生在億萬富翁家庭，獲得最好的教育，且不負眾望地考上名校，獲得泰國第一學府朱拉隆功大學政治學院政治學、社會學和人類學學士，接著前往英國薩里大學攻讀國際酒店管理碩士，畢業後首份工作是泰國最大的房地產開發商之一SC Asset的第一大股東和泰康基金會董事。度過一陣子的商界生涯後，貝東丹決定重返政界，並在2022年獲選為「為泰黨家族領袖」。她的身後有一大批父親戴克辛過往的支持者，且如果她勝選，她會成為全亞洲最年輕的女性國家領導者。在女性領導者崛起的世代，讓人難以推斷最終總理將會由學霸型男還是完美公主勝出。