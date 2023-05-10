瓦城揭十年發展目標！2030開30品牌、全球500店

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東方餐飲由於食材種類繁多、烹調工序複雜、廚藝難以複製等高難度挑戰，以美國市場為例，5萬家東方菜系餐廳中僅有極少數連鎖品牌，其中6,200家泰式餐廳更是遲遲未見任何單一品牌規模化。因此，瓦城集團展開全球布局30500計劃，以美國為首要海外市場，2024年第二季預計於洛杉磯開出首店，目標為2030年全美達100店以上。
不過瓦城甫於去（2022）年公布今年第四季插旗北美，為何期呈延後？
瓦城也提出「加速器5.0」，以4大戰略單位作為集團佈局基礎，首先是將於2024年4月初正式啟用、達5千多坪的「全球研發中心」，其充沛的研發動能將支持集團未來的多品牌發展策略，資源運籌中心及物流中心能服務高達500家店的營運相關需求；其次為將於2023年10月份開始運營的「西螺蔬菜研發中心」，設在台灣最優質蔬菜的產地源頭，和在地農民共同研發改善從種植到收割的最適工序，在地進行清洗及切割處理等前置作業。
數位轉型部分，瓦城於2021年成立「快食尚數位股份有限公司」，作爲集團開發探索所有產業科技應用的先遣部隊，從QRcode點餐到「wa10」APP會員系統，自去年11月上線後已有將近50萬會員，引流導客增添強勁動力。除了就既有功能及會員數據分析的持續完善，之後也會負責引進機器人到集團各店，確保整體營運流程的順暢及服務效率的提升。
最後，繼2023年初投資樂子the Diner之後，「台灣第一餐飲股份有限公司」將持續關注並發掘更多小而美的優質餐飲品牌，灌注集團高效的後勤服務，導入科學化及系統化的流程與財務管理機制，結合深厚的百貨商場網絡與市場資源，使其發展擴大，帶動集團多元品牌加速成長。