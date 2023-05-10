小心帶狀疱疹爬上身　施打帶狀疱疹疫苗來預防

我是廣告 請繼續往下閱讀
腰痠麻癢痛多日 感染帶狀疱疹54歲周先生因右側腰痠麻癢痛多日，且因患部在腰側，穿衣穿褲容易磨擦到更是痛得不得了，不敢抓也不敢擦藥十分難耐，經吳健琳醫師詢問病史及檢查，起初周先生右側腰部產生疼痛的現象，隔幾天開始有麻木感，接著右側腰部周圍長出紅斑，繼而長出水疱範圍擴大，他曾因疼痛至藥局拿止痛藥吃一星期未見效果，還變得更嚴重，來到門診診視時已有部分水疱結痂，皮膚留有結疤及色素沈積的現象，這就是感染帶狀疱疹病毒後的典型症狀。
吳健琳醫師指出，此症好發於50歲以上長者以及免疫力較差的族群。發病時除了皮膚會出現叢發的紅斑與疼痛水疱，也會影響感覺神經造成痛癢感，這種病毒會造成感覺神經節及感覺神經的發炎，甚至會延伸到鄰近的脊髓，進而引起神經組織的受損，有些患者還會發生局部運動功能受損的情況，例如產生顏面神經麻痺或肢體部分肌肉的無力等。
帶狀疱疹病毒 造成疱疹後神經痛帶狀疱疹不只會出現在身體軀幹，吳健琳醫師提醒，帶狀疱疹也可能會出現在頭頸部、四肢或會陰部，一旦出現在眼睛、耳朵或會陰部危險性更高，延遲就醫有可能因神經受損而引起是聽力受損、視力受損或失禁，若有皮膚出現紅斑及疼痛水疱或合併酸痛，建議及早就醫診斷及治療，避免延誤病情。
吳健琳醫師表示，帶狀疱疹急性期時，透過適當藥物在能減輕症狀加速癒合，減少併發症的發生，但難以根治，皮膚表面的水疱好了之後，病毒仍很有可能藏在神經節內，造成反反覆覆的神經痛長達數年；要預防後遺症，尤其是嚴重的「疱疹後神經痛」以及帶狀疱疹復發，需仰賴帶狀疱疹疫苗。
新型的欣剋疹 帶狀疱疹疫苗根據調查指出，50歲以上長者得到帶狀疱疹的機率為年輕人的3倍；患有慢性疾病者，尤其三高或是癌症族群也是帶狀疱疹的高危險，以及曾感染過水痘或帶狀疱疹者，因病毒會潛伏在神經組織中，復發機率高。吳健琳醫師說明，「預防勝於治療」是面對帶狀皰疹的重要原則。
新型的欣剋疹帶狀疱疹疫苗滿18歲即可施打，共需接種2劑，第2劑於第1劑施打2至6個月後施打，臨床顯示注射後4年效力高達97%，8年仍可達84%保護力。建議帶狀疱疹高危險族群可至門診諮詢醫師評估是否接種帶狀疱疹疫苗。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57733
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw