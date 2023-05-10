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臺中郵局送愛到偏鄉 募集「厝味X霹靂」愛心麵4千盒

▲臺中郵局聯手二企業，將募集「厝味X霹靂」愛心麵4千盒助弱動。今天首批送出四百盒給梨山部落學校與弱勢家庭。（圖／記者金武鳳攝，2023.5.10)
▲臺中郵局聯手二企業，將募集「厝味X霹靂」愛心麵4千盒助弱動。今天首批送出四百盒給梨山部落學校與弱勢家庭。（圖／記者金武鳳攝，2023.5.10)

記者金武鳯/台中報導

中華郵政公司關心梨山偏鄉弱勢，攜手霹靂國際多媒體公司與興霖食品公司，發起「i郵文創Go霹靂 關懷偏鄉郵厝味」募集活動，將募集4000盒「厝味X霹靂」限定款乾拌麵，由中華郵政i郵購通路獨家販售。今天，中華郵政公司、台灣郵政協會及興霖食品率先響應，首批合計捐出400盒，由梨山國民中小學洪永明校長代表接受。

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▲限定款「厝味X霹靂」聯名綜合乾拌麵與蛋捲禮盒商品，在i郵購網路平臺販售，可選擇送愛款或自用款。（圖／記者金武鳳攝，2023.5.10)
▲限定款「厝味X霹靂」聯名綜合乾拌麵與蛋捲禮盒商品，在i郵購網路平臺販售，可選擇送愛款或自用款。（圖／記者金武鳳攝，2023.5.10)
這項公益活動結合台灣在地文創推動，由霹靂國際多媒體，以及製麵30年歷史的興霖食品聯名推出限定款的「厝味X霹靂」綜合乾拌麵以及蛋捲禮盒。興霖總經理林昶旭表示，興霖是傳統產業，30年來堅持品牌化、國際化，與霹靂一樣都是從傳統與地方特色，與時俱進，不斷創新走向國際，理念一致，所以異業結盟，再與郵局三家攜手，生產的限定款商品只在i郵購通路獨家販售。

▲臺中郵局異業結盟推動的公益活動， 將募集四千盒共二萬包愛心麵送至梨山給弱勢家庭與學校。（圖／記者金武鳳攝，2023.5.10)
▲臺中郵局異業結盟推動的公益活動， 將募集四千盒共二萬包愛心麵送至梨山給弱勢家庭與學校。（圖／記者金武鳳攝，2023.5.10)
 
三家從傳統不斷精進走向國際的產業，攜手做公益，將捐出四千盒限定款的「厝味X霹靂」乾拌麵給梨山偏鄉弱勢。每盒除了美味食品外，另加贈文創特色的霹靂布袋戲名片型個人化郵票1枚，有素還真、談無慾、一頁書、葉小釵、月無缺等12款霹靂布袋戲角色組合，值得收藏。

捐贈活動別開生面，由霹靂化身最多的男神「素還真」，與身為日月星三才子之月才子「談無慾」開場，藉由豐富經驗的操偶師，以純熟的操偶技術搭配精彩口白演出，生動有趣，獲得熱烈掌聲。

臺中郵局陳湘慈局長表示，此次發起的「i郵文創Go霹靂 關懷偏鄉郵厝味」愛心麵募集活動，募集目標為1,000箱共計4,000盒，將全數捐給梨山地區弱勢家庭與偏鄉學校。今天捐出首批由中華郵政公司、台灣郵政協會及興霖食品合贈的400盒共2,000包愛心乾拌麵，價值十萬元，將贈送和平區梨山國中小等10所部落學校及獨居長者，由梨山國民中小學洪永明校長代表接受。

▲臺中郵局送愛到偏鄉，今天舉辦首批「厝味X霹靂」愛心麵4百盒捐贈儀式，霹靂布袋戲中的男神素還真也現身助陣。（圖／記者金武鳳攝，2023.5.10)
▲臺中郵局送愛到偏鄉，今天舉辦首批「厝味X霹靂」愛心麵4百盒捐贈儀式，霹靂布袋戲中的男神素還真也現身助陣。（圖／記者金武鳳攝，2023.5.10)
 
中華郵政江瑞堂總經理表示，中華郵政與時俱進，在堅守郵政普惠任務之餘，更帶領團隊朝永續發展目標前進。地方文化紀錄著臺灣社會珍貴的歷史、軌跡及價值，很開心中華郵政能發揮影響力，整合郵政物流、電商及集郵等資源，與外部單位共同攜手推廣臺灣具有價值的在地文化，尤其「「厝味X霹靂」商品上市，並在郵局通路獨家販售，更是美味兼具藝術文創的優質商品。

即日起至6月30日止，限定款「厝味X霹靂」聯名綜合乾拌麵與蛋捲禮盒商品，在i郵購網路平臺販售，可選擇送愛款或自用款，訂購網址https://www.postmall.com.tw/shopIndex.aspx?uid=3020，歡迎多多利用，將愛傳出去，讓受贈民眾感受「人間郵溫情，處處郵愛心」，也能啟發學童對臺灣在地特色文化認知，在享受美味乾拌麵之餘，還能欣賞文創郵票之美。

 

 

 

 

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