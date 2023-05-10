泰國大選白熱化　型男成民調最高候選人

泰國將在14日迎來大選，根據路透社的最新民調顯示，42歲的前進黨（Move Forward）黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat）暫時領先，成為民調最高的候選人。這讓原本只認識現任總理總理帕拉育（Prayut Chan-ocha）和戴克辛么女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）的亞洲民眾困惑，誰是皮塔？
記者賴正琳／綜合報導
皮塔誕生於政務官世家，他畢業於泰國名校國立法政大學商學院的金融學士學位，接著他獲得哈佛大學的國際獎學金，並在哈佛大學和麻省理工學院共同攻讀公共政策碩士學位和工商管理碩士學位。剛攻讀碩士的第一年，25歲的他因為父親離世，不得不回到泰國擔任由其家族經營的CEO Agrifood公司的總經理，直到公司狀況穩定後，回歸美國完成碩士學業，畢業後他曾在有「東南亞Uber」之稱的Grab擔任執行董事，他在近幾年宣佈投入政界。
年僅42歲的皮塔雖然家族財力不及億萬富翁家族的貝東丹，但是他學歷卓越、相當親民且一表人才，在激烈的選舉中逐漸脫穎而出，擠下原本民調最高的戴克辛么女貝東丹，成為5月時民調最高的候選人。
此次參與角逐2023年泰國總理的參選人，包括屬於團結建國黨的現任總理帕拉育，以及身兼公民力量黨黨主席的現任副總理巴威（Prawit Wongsuwan）。不過兩大在野黨的候選人貝東丹和皮塔民調都領先前者非常多，外界推估最終不是型男當選，就是戴克辛么女勝出。