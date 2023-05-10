「林叨囝仔」黑料連環爆！遭外界撻伐關留言　「最大苦主」曝光

陶晶瑩凌晨問「誰來拔除我的母親晶片？」　一篇文讓1.4萬人揪心

▲陶晶瑩一席放不女兒的心情文，讓破萬名網友感同身受。（圖／記者林調遜攝）
▲陶晶瑩一席放不女兒的心情文，讓破萬名網友感同身受。（圖／記者林調遜攝）

記者楊穎軒／綜合報導

綜藝天后陶晶瑩（陶子）嫁給李李仁超過17年，夫妻倆育有一雙兒女，近期待在美國陪17歲長女荳荳唸書的她，台灣時間今（10日）凌晨在臉書問「誰來拔除我的母親晶片？」一篇文吸引1.4萬人按讚，釣出一票爸媽網友回覆：「這晶片是唯讀的，無法覆寫修改。」

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▲陶晶瑩（右二）、兒子李小龍（左一）、女兒荳荳（左二）及李李仁全家福。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）
▲陶子（右二）、兒子李小龍（左一）、女兒荳荳（左二）及李李仁全家福。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）
陶子分享在洛杉磯陪讀的日常，一早起來準備早餐後，就努力讓自己清醒，因為要載荳荳上學，面對的是最繁忙、車多又急的LA 405高速公路，讓她每一根神經都很緊繃，送完女兒，她會在車裡玩半小時手機，等地圖顯示回程時間少10分鐘才上路。

▲陶晶瑩貼出洛杉磯高速公路塞車景況。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）
▲陶子貼出洛杉磯高速公路塞車景況。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）
雖然回程還是塞車，但陶子說「突然沒那麼討厭塞車了，因為被包圍在車陣中，有一股安全感，好像世界靜止了、大家哪兒也去不了，就坐在車裡聽歌、放空」，話鋒一轉，她表示：「又即將離開，實在很想去女兒的學校裡面陪她上課、陪她吃午餐。那麼小的一個孩子長那麼大了...心裡還是掛念，又愛莫能助。」

▲陶子（右）和荳荳感情非常好。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）
▲陶子（右）和荳荳感情非常好。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）
文末，陶子問：「誰來拔除我的母親晶片？」貼文引來大批網友迴響，「好幸福的小孩！我們都是一個人去從讀書到工作！有媽媽滿滿的愛、陪伴真好」、「母親晶片從當媽後就植入！植入就一輩子」、「光想到開上路就覺得恐慌要發作了！為母則強啊」、「母親晶片應該是一裝上就永遠無法拔除的」、「母親這工作真的太難，放手或牽掛...總是在內心拉扯」、「感同身受」、「希望妳接下來在美的每天， 都是之後回憶滿滿與女兒的片段」！


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